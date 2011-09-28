卡扎菲躲在阿尔及利亚边境附近--利官员

路透伦敦9月28日电(记者 Samia Nakhoul)---利比亚负责抓捕卡扎菲的一名军事高官哈吉亚(Hisham Buhagiar)称，据信卡扎菲躲在利比亚西部城镇古达米斯(Ghadamis)附近，该地靠近阿尔及利亚边境，他受到“图瓦雷克”(Tuareg)部落的保护。

哈吉亚周二晚在接受路透电话采访时表示：“一个名为图瓦雷克的部落依然支持他，据信他(卡扎菲)躲在古达米斯地区。”

哈吉亚表示，在转移至古达米斯的一周前，据信卡扎菲一直躲在南部城镇Samnu。

他说，卡扎菲的儿子赛义夫在巴尼瓦利德(Bani Walid)，他的另一个儿子Mutassem则在卡扎菲老家苏尔特(Sirte)。

“他们两人都在考虑离开利比亚，或许去尼日尔。”

哈吉亚表示，除了图瓦雷克，利比亚南部的多数部落均反对卡扎菲。

“效忠卡扎菲的图瓦雷克部落与生活在南部的阿拉伯人打了一仗。我们正在谈判。我们正采取不同的策略搜寻卡扎菲。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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