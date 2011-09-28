人民币兑美元收涨 中间价创新高

* 人民币兑美元收涨,午盘购汇需求强

* 中间价首破6.37至6.3623元

* 投资者当前仍偏好买入美元避险

* 中间价强劲走势或支撑近期汇价

路透上海/北京9月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周三即期收涨,受早盘人民币中间价首破6.37关口带动,不过今日尾盘因大行积极买入美元而涨幅收窄.央行借升值抗通胀的意图依旧较为明显,有望支撑近期汇价.

交易员亦指出,市场对此时中间价再攀高位认同不足,因近期美元需求略多,且国际市场较大不确定性影响下,投资者"十.一"长假前倾向于买入美元避险.

人民币兑美元海外无本金交割远期外汇(NDF)市场一年期品种和香港离岸人民币兑美元即期亦有所上涨.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3938 6.3835 6.3941 *6.3623 6.3760 6.3992

注: *表示创2005年汇改以来新高

北京一银行交易员称,今日中间价破位上行显示"中国央行(对人民币升值的)态度还是挺强硬的."

他并预计,在中国央行维持人民币升值意图下,不排除未来几天借海外非美货币企稳反弹之机,再推高中间价的可能,因此近期人民币汇价有望得到一定支撑.

不过上海一银行交易员指出,虽然今日人民币中间价迈上新阶,但目前来看市场交投跟随动力有限.如果外围市场变化不大,预计近日人民币将在6.38元附近展开盘整.

以下为北京时间17:10,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3630/30 6.3770

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4380/80 6.4550

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水400点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3538元.

**人民币汇率问题再聚焦**

交易员并指出,除了中国本身通胀压力过大外,此前稍有平缓的人民币汇率问题再被关注,或也是中国央行维持人民币升值意图的原因之一.

美国参议院计画下周就打击中国汇率操控的议案进行表决,尽管有人担心此举可能让贸易紧张情势升温,并且进一步威胁全球经济成长.

中国外交部发言人洪磊周三称,希望美国不要将人民币汇率问题政治化.

中国证券报周三引述诺贝尔经济学奖获得者、"欧元之父"罗伯特.蒙代尔称,人民币"早晚都会成为重要的国际货币",但这一进程不会太快.另外,指责中国是"汇率操纵国"没有道理,因为中国早在2005年就进行了汇率机制改革,2008年後更是对外汇市场鲜有干预.

东京汇市欧元周三在亚洲市场持稳,守在本周稍早触及的八个月低位上方,投资人寄望欧洲领导人在一项重要债务协议方面取得进展,不过目前情况仍未公开.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇/钟华; 审校 林高丽/黄凯

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