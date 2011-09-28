明年投向全球房地产的资金料将减少--戴德梁行

路透香港9月28日电---物业顾问--戴德梁行称,估计明年投向世界各地物业市场的资金,将较去年底预测的减少4%,至3,160亿美元,因基金较难筹集新资金,转而调动现有资金作投资用途.

戴德梁行发表报告称,各地区中唯一录得新筹集资金上升的是美洲,较上一次统计时增加3%至1,140亿美元;反观亚太区的新筹得资金则较上次统计时跌12%至910亿美元,欧洲亦跌3%至1,110亿美元.

"由于环球经济前景再添阴霾,更多基金利用现有资金作投资,各地市场新筹集的资金亦减少."撰写该报告的戴德梁行全球市场预测助理董事Nigel Almond说.

他指出,亚太区物业价格较理想,吸引更多基金调动现有资金以投资于亚太区房地产,令区内在2010年至2011年上半年间的物业交易量大增.

报告的分析显示未来亚太区、欧洲及美洲三大地区的房地产投资金额中,非本土资金的比重都会增加,表示明年有机会出现更多跨地区的物业投资买卖.亚太区的非本土资金在2010年至2011年上半年的18个月期间内占比为11%,但明年预期占比将增至66%,约占整体房地产投资金额的三分之二.

然而在近期环球波动的市况下,该行预期明年的跨地区房地产投资活动不会太活跃.

戴德梁行全球研究部主管Hans Vrensen指出,近期环球市场的不明朗,将在未来一段日子影响新资金的筹集.如果环球经济持续没有起色,预期投向全球房地产市场的资金会减少.此外,由于大部分现有资金乃是在2008年以前筹集到的,预料更多基金经理将要在基金的承诺期完结前利用这些现有资金.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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