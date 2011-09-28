国家电网第二条特高压交流电项目可研报告获批

路透北京9月28日电---中国第二条特高压交流电项目获批.国家电网[STGRD.UL]副总经理舒印彪周三表示,该公司第二条特高压交流电项目的可研报告已获得发改委批准,无论投资规模、线路长度和输电容量都比之前项目大一倍以上.

除了中国正在运行的两个特高压直流电项目,中国第一个特高压交流电项目也是由国家电网负责运营,全长640公里,已于去年8月通过验收.

为了解决能源主要分布地与主要消费地不一致和可再生能源发展的问题,中国是目前唯一建设商业化应用特高压输电网络的国家.

"昨天下午五点半我们从发改委收到文件,核准第二轮特高压交流(项目)."舒印彪称,"这也标志着特高压交流工程,处于加快启动的阶段."

国家电网总经理刘振亚亦在智能电网国际论坛期间表示,未来五年将建设6,100座110千伏及以上智能变电站,新建电动汽车充换电站2,900座.

刘振亚表示,到2015年,国家电网将能够满足2.6亿千瓦电力大范围优化配置的需要,支撑9,000万千瓦风电和800万千瓦太阳能发电的接入和消纳,并保障80万辆电动汽车的应用.

"到2020年时将全面建成坚强智能电网,形成'五纵六横'的特高压骨干网架,实现电网的实时状态检测和智能调度控制."他称.这一目标比2015年"三纵三横"的建设规模扩大近一倍.

国家电网并预计,未来五年在电网建设方面总投资将达1.5万亿人民币.其中输电网和配电网各占一半.但由于电网建设的一体化,无法估计智能电网建设所占投资比例.

此外,对于国家电网今年与巴西合建的特高压远距离输电技术项目,舒印彪称,该项目仍在前期可研阶段,尚未开工.

今年4月,国家电网与巴西国家电力公司签署合作协议,中国正负800千伏特高压直流输电技术的水电送出方案,预计2015年建成投运,总装机容量约为1,100万千瓦.这是中国特高压远距离输电技术将首次出口国外.

近年来国家电网一直努力打造统一的坚强智能电网.其中,"坚强"概念主要由可以实现远距离、大规模输电的特高压骨干网架实现.(完)

--撰写 苏丹/白俊; 审校 李文科/杨淑祯

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