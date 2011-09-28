发改委：提高明年小麦最低收购价

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京9月28日电---中国发改委周三表示,提高2012年生产的白小麦(三等,下同)、红小麦和混合麦最低收购价均至每50公斤102元人民币,此水平较今年分别提高7元、9元和9元.
刊登在发改委网站的新闻稿称,将继续在小麦主产区实行最低收购价政策,旨在保护农民种粮积极性,进一步促进粮食生产发展.
中国2011年生产的白小麦(三等)、红小麦和混合麦最低收购价分别提高到每50公斤95元、93元和93元,比2010年分别提高5元、7元和7元.(完)
更多详情,请点选中国发改委网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
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