至9月底上海保障性住房开工率超90%

路透北京9月28日电---上海市住房保障和房屋管理局称,截至9月底,上海保障性住房开工率已超过90%,年内将新开工和筹措保障性住房1,500万平方米,总体供应将达1,150万平方米,按期完成目标不成问题.

新华社周三报导提供数据显示,今年上海经济适用住房建设500万平方米、约8万套,供应约8万套;公共租赁住房建设和筹措200万平方米、约4万套(间),供应约1万套(间);动迁安置住房建设800万平方米、约10万套,供应约7.5万套.

"上海今年的保障性住房安居工程自开工以来就面临动迁难、管理严、资金紧这三大挑战...上半年保障房开工率不足40%,到8月底,开工率也只有75%."报导援引上海市住房保障和房屋管理局有关负责人说.

上述负责人并称,一旦解决好土地、资金等难题,上海保障房建设就会提速,截止到9月底,上海保障性住房开工率已超过90%."十二五"(2011-2015年)期间,上海供应各类保障性住房100万套(间).

中国住房和城乡建设部此前公布,今年1-8月全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已实物开工868万套,开工率86%(不含西藏自治区).

中国今年计划开工建设1,000万套保障房.住房城乡建设部副部长齐骥7月底表示,随着施工旺季到来和各地工作力度加大,预计未来两三个月各地保障性安居工程建设速度会持续提升,有望实现11月底前开工1,000万套的目标.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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