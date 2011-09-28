巴罗佐呼吁欧洲央行尽全力化解债务危机

* 巴罗佐呼吁欧洲央行"采取必要措施"

* 敦促尽快推出永久性救援基金

* 欧盟面临有史以来最大的挑战

路透法国斯特拉斯堡9月28日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗佐周三敦促欧洲央行(ECB)竭尽所能,以维持欧元区的金融稳定,称欧盟面临50年历史上的最大挑战.

在向欧洲议会发表每年一度的"欧盟咨文"讲话中,巴罗佐列举欧元区需要采取的一系列措施,以遏制肆虐20个月的欧债危机,包括快速批准7月21日达成的协议,借此扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的援助基金规模和帮助银行业补充资本金.

他暗示执委会正在考虑如何增加EFSF的火力.假如必须动用纾困基金援助像意大利或西班牙等区内较大型的经济体,这一点尤其重要.

他还呼吁欧洲央行(ECB)做好分内之事,这意味着拥有充裕资金的央行,短期内可能是唯一有能力扶助区内较弱国家的欧洲金融机构.

"我们信任欧洲央行将会行所有必要之举,确保欧元区的完整和金融稳定,"他说.

同时他还表示,区内17国必须签署7月21日敲定的协议,也就是增加EFSF的灵活性,并加速推出欧洲稳定机制(ESM),即解决危机的长期机制.

"我们必须立刻增加EFSF的效能和灵活性...只有这样才能实施预防性的介入措施,(才有办法)整顿银行资本、干预次级市场以避免危机扩散,"巴罗佐表示.

"一旦EFSF得到批准,我们就应该最有效的运用它的资金能力.欧盟执委会正研究这方面的选项."

部分决策者提议,将EFSF的4,400亿欧元资金用于贷款担保,以调动更多资金应对危机.

ESM定于2013年7月启用,但德国和其他国家急于提前,或许提前一年到2012年7月开始生效.

德国公债期货在巴罗佐上述讲话後由盘中高位跌落,部分原因是他提出可能有一个更广泛的借贷机制来支撑希腊银行业,他没有具体描述该建议.

欧元兑美元小升至1.3609美元.

巴罗佐将欧债危机称作是一场信心危机,金融、经济和社会都遭受影响.

他在声明中称:"我们正面临着欧盟有史以来最大的挑战."

欧洲议会向来是引进欧元区共同债券最大的拥护者之一,由17个欧元区成员国共同担保的债券被视为是解除危机的一个方法.

欧洲议会曾承诺会在未来数周内提出诸如共同债券的提案,巴罗佐也提过这一点,不过周三时他微妙地表示,该债券应该被称作"稳定债券"而非"欧元区共同债券".

他说欧元区更进一步的一体化将允许发行联合主权债.若欧元区做好准备,发行联合债券将是很自然的举措.

"条件是这类债券将是'稳定债券'--让遵守规定的参与者获得回报,并吓阻那些不遵守规定者."

在演讲的其他提议中,巴罗佐还支持收紧财政监管.

目前欧盟已经对衍生品交易、无券放空及银行人员薪资施行更严格的控管.巴罗佐说,年底前会推出管制评级机构的提案,并称正在继续研究徵收金融交易税的事项.(完)

--编译 肖群英/沈以文/程琳/李婷仪;审校 高琦/蔡美珍/丁琦

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