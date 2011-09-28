美国企业8月增加支出 为市场注入乐观情绪

* 8月耐久财(耐用品)订单下降0.1%

* 扣除运输後的订单下降0.1%

* 衡量企业支出计划的指标上升1.1%

* 报告显示制造业具有韧性

路透华盛顿9月28日电---尽管美国政治纷争导致不确定性,但美国企业在8月增加投资支出,而且一些分析师调高了对本季经济成长的预估.

商务部周三公布,8月扣除飞机的非国防资本财订单成长1.1%,扭转了7月下滑0.2%的局面.该指标可以反映企业支出情况,因此受到密切关注.

该指标远高于分析师预期的上升0.3%,显示坐拥大约2万亿(兆)美元现金的企业界没有因最近金融市场动荡而缩减投资.

"如果我们现在处于衰退之中,我们应该看到企业的资本财订单锐减,但现在并没有大幅下降,"波士顿Parthenon Group的分析师Richard DeKaser表示.

投资支出稳步上升,资本财出货量增长2.8%,促使部分分析师提高对第三季经济成长的预估.

摩根大通将第三季GDP成长环比年率预估由1.0%上调至1.5%,预测公司Macroeconomic Advisers也将预估从1.7%上调至2.1%.

计算GDP时需要计入扣除飞机的非国防资本财订单出货情况.

"尽管我们尚不知道国内外买家情况有什麽不同,但几乎可以肯定,资本设备支出又将迎来稳定增长的一季,"摩根大通分析师Michael Feroli称.

美股最初受该数据提振上扬,但之後回吐涨幅,在平盘水准交投,因希腊撙节举措的实施情况将接受检查,以决定该国能否得到进一步援助而免于破产.美债价格下降,美元全线上扬.

参看美国耐久财订单数据相关图表,请点击

(link.reuters.com/jyz93s)

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(link.reuters.com/nuz93s)

目前华府上下为预算政策进行政治角力,欧洲亦难控债务危机,此时金融市场的极度震荡打击信心,并升高美国陷入衰退的风险.

但企业界对复苏仍展现了一些信心.

包括英特尔(INTC.O)、IBM(IBM.N)和台积电(2330.TW)等科技公司本周表示,将共计斥资44亿美元在纽约州建立新一代电脑晶片研发中心.

通用汽车(GM.N)上周也宣布,在达成劳工合约协议後,将投资25亿美元于国内工厂.

虽然企业纷纷投资于机械设备,但在聘雇人员方面却较为审慎.9月非农就业岗位无成长,这还是一年来头一遭.

"令人不快的政治对话及对企业的攻讦可想而知导致人们非常审慎,不愿投资,不愿增聘."黑石集团(百仕通)的Stephen Schwarzman在林肯中心对话早餐系列说."普遍的不确定性已在根本上使经济冻结."

**制造业显示韧性**

虽然企业支出计划预示继续增长,但报告亦确认制造业放缓的趋势.

8月耐久财总体订单下滑0.1%,7月为增长4.1%.

机动车辆订单下降8.5%,为去年2月以来最大降幅.不过,分析师将原因归咎于季节性调整,以反映通常8月份新车型上市的影响.

尽管民用飞机订单增长23.5%,但总体订单依然下滑.耐久财订单每月具有相当大的波动性.

根据波音公司官方网站,该公司8月接获127架飞机订单,高于7月的115架;达美航空8月订购了100架飞机.

扣除运输的耐久财订单亦下滑0.1%,7月为成长0.7%.

但除了运输和初级金属以外,该报告的其他分项相对强劲.

机械订单微升0.1%,电脑和电子产品、资本财、电子设备和家电订单强劲上升.

该报告的其他分项数据也有利经济成长,其中未交货订单稳健上升,说明一段时间内工厂仍将繁忙.

此外,库存升至3,653亿美元的纪录高位.尽管这应扶助第三季经济成长,但分析师担心,企业可能发现自身库存太多,或减少订单,从而冲击脆弱的经济.(完)

--编译/审校 张涛/李爽/张若琪/王兴亚/郑茵

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