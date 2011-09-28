* 材料类股受商品下跌拖累大跌

* 欧盟和IMF检查员将重返希腊

* 亚马逊发布平板电脑,股价上扬 * 道指下跌1.6%,标普下挫2.1%,Nasdaq跌2.2%

路透纽约9月28日电---商品类股周三拖累美国股市下跌,此前能源和金属价格大幅下降,令投资者担心全球经济疲弱和欧洲债务危机问题.

铜价格重挫7%,令投资者不安,并造成标准普尔材料类股指数下跌4.5%.Freeport-McMoRan Copper & Gold(FCX.N)大跌7.3%至32.29美元.

欧盟和国际货币基金组织(IMF)派出的检查员将重返希腊评估撙节措施的实施情况.德国总理梅克尔在周四将进行的扩大欧洲救助基金规模的投票前,试图减少来自政府内部的阻力.

周三股市下跌,令标准普尔500指数势将录得2008年第四季度迄今最差季度表现.同时,此次股市下挫也显示出市场对于欧洲方面消息的敏感性.

"在过去三天股市大涨後,无疑大量事件风险和阻力拖累市场,"Apex Capital证券交易部主管Robert Francello称.

"无论是趁股市上涨期间做多还是进行空头回补的交易商可能都进行了平仓,不论是获利了解还是离场,"他说.

布兰特原油重拾跌势,在下午的交易中下跌逾3%,令标准普尔能源类股指数挫跌3%.雪佛龙(Chevron)CHV.N跌1.9%至91.74美元.

下午稍早,法国、意大利和西班牙方面传出延长卖空禁令的消息,这凸显出投资者面临的监管风险,并加剧卖压.

道琼工业指数收跌179.79点,或1.61%,报11,010.90;标准普尔500指数劲挫24.32点,或2.07%,报1,151.06点.Nasdaq指数大跌55.25点,或2.17%,报2,491.58点

交易商表示,成交将为清淡,市场走势将在本季馀下时间因犹太新年假期被方大.

本季迄今,标普500指数下挫了12.8%,为2008年第四季以来最大跌幅,当时跌幅为22.6%.

商品类股中,Cliffs Natural Resources Inc(CLF.N)重挫8.4%,报55.66美元,金价大跌逾2%.

"市场担心全球经济放缓,"纽约John Thomas Financial首席市场分析师Wayne Kaufman表示,"美元获避险买盘,殃及商品市场."

亚马逊(AMZN.O)跳升2.5%,报229.71美元,此前该公司发布新的平板电脑,售价为199美元.iPad生产商苹果(AAPL.O)跌0.6%,报397.01美元.

微软(MSFT.O)跌0.4%,报25.58美元,此前三星电子(005930.KS)公布同微软达成软件协议.

业绩方面,Jabil Circuit Inc (JBL.N)劲扬8.2%,报18.81美元,此前该公司公布的第四季业绩超预期,Family Dollar Stores Inc FDO.N公布业绩後股价收低1.6%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约79.6亿股,符合今年均值.

纽约证交所和Nasdaq市场涨跌股数比约为1:5.(完)

--编译 洪熙/李军;审校 母红

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