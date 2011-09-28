金价下挫3% 因欧元区担忧推高美元

* 周二金价上涨後投资者了结获利

* 欧元区债务危机仍支撑金价

* 铂金价格较黄金价格低每盎司100美元

路透纽约/伦敦9月28日电---金价周三下挫3%,因对全球经济和欧洲债务危机恶化的担忧推高美元,同时本周的剧烈调整令惊慌的投资者不敢进场.

银价大跌7%,因美元上涨,而原油和谷物价格大跌拖累商品.美股下挫1%,因投资人在希腊财政审计前表现谨慎.

受保证金上调和基金大举抛售拖累,金价在过去五个交易日重挫约10%.但黄金上市交易基金(ETF)和黄金期权投资人仍不确信金价大跌损及其避险地位.

"今日的基金平仓增加了月底卖盘量...因周二大涨後缺乏跟进买盘令市场失望、工业需求前景变差以及欧元区担忧持续."RBC Capital Markets副总裁George Gero表示.

1846GMT,现货金下跌2.6%,报每盎司1,606.29美元.

美国12月期金结算价下跌34.40美元,报每盎司1,618.10美元.周三的成交量低于本周均值.

现货银下挫6.1%,报每盎司29.88美元,盘中动荡. (完)

--编译 李富强;审校 李军

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