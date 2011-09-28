证监会审核通过中国交通建设A股IPO申请

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透上海9月28日电---中国证监会周三公告称,证监会发审委审核通过中国交通建设(1800.HK)首次公开发行(IPO)申请,该公司拟在上海证券交易所发行不超过35亿股,募资规模不超过200亿元人民币.
中国交通建设A股有望成为今年以来内地最大规模的首次公开发行(IPO).
据预披露资料显示,本次发行後公司总股本不超过183.25亿股,募集资金扣除发行费用後,将用于购置疏浚船舶、购置工程船舶和机械设备、投资建设交通基础设施的BOT项目及偿还银行贷款.
本次新股发行量约占中国交通建设本次发行完成後总股本的19.10%,其中包含用于换股吸收合并路桥建设600263.SS而发行的A股股票.
中银国际、国泰君安及中信证券(600030.SS)为中国交通建设是次发行的主承销商.中德证券、瑞银UBSN.VX和高盛高华担任联席主承销商.
中国交通建设上半年净利升52%,为58.29亿元.中国交通建设是中国最大的港口建设商公司,主要从事港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包;工程技术研究、咨询等.(完)
--发稿 肖群英; 审校 田建华
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路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
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