中国水电A股发行价确定为4.5元/股

路透上海9月28日电---中国大型综合建设集团--中国水利水电建设股份有限公司周三公告称,确定A股首次公开发行(IPO)价格为4.5元人民币/股,为4.5-4.8元发行区间的下限,本次募资135亿元,将成为今年以来A股最大规模IPO.

本次中国水电A股发行数量确定为30亿股,上述发行价区间对应的摊薄2010年市盈率为15-16倍.

据此前招股书,此次募集资金将用于设备采购以及清洁能源电力投资等项目,原计划使用募集资金合计173.17亿元.

中信建投证券和中银国际证券担任此次联席保荐人及主承销商,财务顾问为中信证券(600030.SS).

此前中国A股年内最大IPO为1月发行的华锐风电(601558.SS),募资额为94.59亿元.

中国水电以工程承包为核心业务,同时开展电力投资与经营、设备制造与租赁及房地产开发业务.该公司去年营业收入1,014.94亿元,归属于母公司所有者的净利润为29.11亿元;2010年在中国对外承包工程企业中经营额排名第三位,新签合同额排名第二位.(完)

--发稿 梁睿雪; 审校 王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。