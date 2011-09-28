若全球经济衰退 中国明年GDP增长或降至5.5-6.5%--巴克莱

路透香港9月28日电---投资银行巴克莱周三称,倘若全球经济陷入衰退,中国2012年国内生产总值(GDP)增长可能会下降至5.5-6.5%.

巴克莱最新报告指出,全球衰退是当前中国经济最大风险,并可能令中国出现超过20年以来首次硬着陆.不过该行相信,即使经济硬着陆,也不会引发金融和财政体系崩溃,因为中国的财政状况相对稳健.

"基本维持明年中国经济软着陆的看法,只是不能完全漠视另一轮全球衰退风险."巴克莱亚洲新兴市场经济研究部首席经济分析师黄益平称.

他并称,如果全球经济衰退,中国的经济增速有可能会降至4.5%,但相信中国政府很快作出反应,以防止经济下滑造成的不稳定.可能推出的措施包括下调银行存款准备金率、减息、放宽购房限制以及增加偏远地区基建和策略行业的财政开支出,相信可以提升GDP约1-2个百分点,至5.5-6.5%.

报告并将中国2011年GDP增长预测由9.3%调至9.1%,2012年GDP增长预测亦由8.7%降至8.4%,以反映出欧美经济疲弱对出口影响.

黄益平预期,中国监管层对宏观经济风险有更清晰判断之前,即可能在今年12月初中央金融工作会议或者明年3月北京两会之前,将维持利率和存款准备金率不变.而中国人民币将保持相对较快的升值步伐,以抑制通胀和外汇储备快速膨胀.

巴克莱的研究团队在过去两周与很多欧洲和美国的机构投资者会面,感觉到这些投资者对中国经济恶化的担忧,明显地反映在近日股市之上.上周恒生H股金融行业指数跌13.7%,而恒生香港中资企业指数则跌10.7%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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