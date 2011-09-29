亚马逊推出平板电脑Fire 挑战苹果

2011年9月28日，亚马逊执行长贝罗斯(Jeff Bezos)在纽约的新闻发布会上手拿新推出的Kindle Fire。 REUTERS/Shannon Stapleton

* 亚马逊推出大众型平板电脑,售价远低于苹果iPad 2

* Fire对类似产品构成威胁

* 亚马逊股价上涨,邦诺股价重挫

路透纽约9月28日电---令人引颈期盼的亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)平板电脑Kindle Fire终于在周三揭开神秘面纱,以199美元的亲民价格投向大众市场,其定价对于两年前推出的苹果iPad的领导地位构成威胁.

这个备受期待的平板电脑虽然少了摄像头及第三代行动通讯(3G)等许多高科技功能,但却可能对许多基于谷歌Android作业系统的平板电脑敲响丧钟.三星电子(005930.KS)、摩托罗拉(MMI.N)、华硕(2357.TW)、宏达电(2498.TW)及LG电子(066570.KS)的平板电脑都采用Android系统.

亚马逊执行长贝罗斯(Jeff Bezos)在挤得水泄不通的会场上发表Kindle Fire,他希望这个产品能够通过云端运算来串起亚马逊的书籍、电影、音乐等内容服务.

"人们一直期待200美元的平板电脑出现,而这是我觉得目前最好的一款."高科技产品推介网站Engadget的总编辑Tim Stevens向路透表示.

Kindle Fire有着7寸萤幕、免费的网路储存空间、以及名为Amazon Silk的新网路浏览器.亚马逊预期将在11月15日开始出货,将在假日旺季高峰前抵达百思买(Best Buy)(BBY.N)等连锁商店的货架.

可望协助Fire在假日销售大战中能够脱颖而出的一大关键,在于亚马逊的EC2云端运算服务,该服务有助于网路浏览及加速网路连结.Stevens指出,其他平板电脑找不出类似的功能.

苹果iPad与亚马逊Kindle Fire功能比较图表,请点选以下网址:(link.reuters.com/pac24s)

**浴血战**

"杀价战争将会打得极度火爆."Detwiler Fenton & Co分析师Mark Gerber表示,他预期假日旺季期间亚马逊将至少卖出300万台Kindle Fire,拿下平板电脑市场亚军.

亚马逊也推出了价格更低的基本款Kindle阅读器,最低售价只有79美元,这对邦诺(Barnes & Noble)的Nook而言肯定将带来极大挑战,且将迫使这家困苦经营的连锁书店业者跟进.

分析师原本预期亚马逊这款平板电脑的售价会在250美元左右,而苹果iPad刚上市时最便宜的版本是499美元.Nook Color阅读器价格为249美元.

亚马逊专注的可能是低端市场,而苹果则小心地维持其高端品牌形象和利润率,向来不太重视低端市场.

然而,打入竞争激烈的平板电脑市场并不容易.惠普(HPQ.N)、摩托罗拉、三星和RIMRIM.TO等公司都推出了平板电脑,但没有一家可以撼动苹果的龙头地位.

苹果主导着北美的平板电脑市场.据Strategy Analytics,今年第二季平板电脑在北美的出货量为750万,其中苹果就占到了80%.

拥有自己的平板电脑对于亚马逊来说非常重要,因为该公司积累了大量数字商品和服务,可以通过此类产品出售.

该款平板电脑可能还会激励亚马逊客户更频繁地在网上购买实际产品.亚马逊是全球最大的网络零售商.

亚马逊最近重新设计了它的主要购物网站,使之更便于移动用户使用.

"向消费者推出这款平板电脑,意味着亚马逊可以扩展其电子商务地盘--这是该公司的一个战略重心,"曾任职亚马逊的Eric Best表示.Eric Best现在经营网络商务公司Mercent.

"凭借更好的浏览器和更强大的操作系统,每个Kindle Fire用户都可能更频繁地光顾亚马逊."

与此同时,高端市场的竞争日益升温.摩托罗拉周三宣布,将向Motorola Xoom用户提供4G-LTE升级.(完)

--编译 张明钧/李爽; 审校 张涛/王冠中

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