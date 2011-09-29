上海大众将生产电动汽车

路透北京9月28日电---大众汽车(VOWG.DE)与上海汽车(600104.SS)合资企业计划生产电动汽车，加入日产、戴姆勒等厂商发展环保汽车项目的行列中。

工信部最近发布的《车辆生产企业及产品公告》中，上海大众一款名为“天越”(Tantus)的纯电动新车列在其中。

上海大众一名发言人拒绝就此置评。

中国已宣布电动汽车产业为发展重点，未来10年政府计划每年投资约15亿美元，用于电动汽车发展。

但由于成本高、行驶里程有限、且充电基础设施不足，目前为止消费者对电动汽车热情不高。

不过戴姆勒(DAIGn.DE)、日产(7201.T)和通用汽车(GM.N)等厂商均致力于联合当地合作夥伴，生产和销售电动汽车。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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