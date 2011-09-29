上海大众将生产电动汽车

人民日报：对外储数字变化无须过于敏感 规模够用更值得关注
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
路透北京9月28日电---大众汽车(VOWG.DE)与上海汽车(600104.SS)合资企业计划生产电动汽车，加入日产、戴姆勒等厂商发展环保汽车项目的行列中。
工信部最近发布的《车辆生产企业及产品公告》中，上海大众一款名为“天越”(Tantus)的纯电动新车列在其中。
上海大众一名发言人拒绝就此置评。
中国已宣布电动汽车产业为发展重点，未来10年政府计划每年投资约15亿美元，用于电动汽车发展。
但由于成本高、行驶里程有限、且充电基础设施不足，目前为止消费者对电动汽车热情不高。
不过戴姆勒(DAIGn.DE)、日产(7201.T)和通用汽车(GM.N)等厂商均致力于联合当地合作夥伴，生产和销售电动汽车。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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