29日盘前分析：市场信心严重缺失

沪深股市昨日双双高开低走，沪综指跌破2400点，盘中最低探至2383.40点，再创14个月以来新低，行业板块全线尽墨，权重板块表现低迷。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

沪深股市昨日双双高开低走，沪综指跌破2400点，盘中最低探至2383.40点，再创14个月以来新低，行业板块全线尽墨，权重板块表现低迷。

近期A股市场始终跟跌不跟涨，原因在于随着外围市场影响力趋弱，市场内在问题影响着股指的走向，其中最明显的问题就是当前市场信心已经严重缺失，目前市场心理相当脆弱，任何风吹草动都有可能引发放大效应，市场短期难有系统性机会。

一方面，IPO重压弱势市场。资金面紧张并没有减缓新股扩容的压力，相反，进入9月以来，超级大盘股的IPO不断涌现。

数据显示，自2009年7月恢复IPO以来，A股市场IPO节奏有增无减。2009年、2010年和2011年以来分别完成首发111家、347家和230家，对应首发募资分别高达2021.97亿元、4911.33亿元和2154.8亿元。

另一方面，欧元集团否认2万亿注资计划，导致市场预期落空，这使得近两日连续上涨的欧美股市出现调整，虽然外围市场对A股冲击有所减弱，但是一旦欧美市场再度走弱，A股心理层面还是会受到一定的负面影响。

总的来说，近期市场对经济增速下行的忧虑情绪日渐浓郁，管理层表态以及物价走势令紧缩政策难以松动， IPO令资金面压力骤增，国庆期间外围市场的不确定性促使资金选择轻仓过节。

消息面，证监会28日披露的数据显示，截至8月底，我国共有163家期货公司，净资本总额290亿元，比去年底增长15.31%，是2006年底的6.4倍，全行业抗风险能力进一步增强。

截至8月底，期货市场保证金规模为1889亿元，比去年底增长11.22%，是2006年底的9.4倍；法人客户持仓比例近50％。证券公司、基金公司、信托公司、QFII等机构投资者正有序参与股指期货市场。期货公司在帮助企业利用期货市场规避风险方面发挥着日益重要的作用。（完）

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