後希腊危机的投资新世界--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月29日出版的当期「老谢开讲」专栏)

欧债危机重创全球金融市场，除了股市跌跌不休外，最令人震惊的是黄金等贵金属重挫，加上油价、ＣＲＢ指数大幅回跌、美元转强之後，造成全世界商品投资的「猪羊变色」效应正在发酵。

九月下旬，一直都是全世界避险天堂的金价开始出现反转走势。在全球股灾中，金价最後也宣告弃守，九月二十二日单日大跌六十六．四美元，跌幅三．七％，收在一七四一．七美元；二十三日金价又大跌一Ｏ五．八美元，写下一六三五．九美元的新低价，金价罕见跌破季线；到了二十六日又跌四十五美元，首度跌破一六ＯＯ美元大关，收盘收在一五九四．八美元，罕见地连半年线都跌破。金价连续跌穿两个重要关卡，下一个目标区在年线，约在一五Ｏ一美元左右。

已经涨了十一年的黄金，突然出现近似崩盘般的跌势，後势值得探讨。金价这一波最後的喷出，是随着美国举债上限调高搞不定，同时标准普尔开了一枪，调降美国债信评等，再加上希腊倒债疑云笼罩，金价从七月一日的一四七八．三四美元进入最後的喷出大涨。

八月二十三日金价写下一九一七．九美元的天价，此後涨多拉回，一度回探一七Ｏ三．Ｏ三美元的新低价，随後欧债危机四伏，金价又创下一九二三．七美元的历史天价，金价在一九一七．九美元与一九二三．七美元完成Ｍ头的双峰排列，正好碰上欧债压垮欧元、英镑，造成美元独强走势，也让金价呈现大幅拉回的走势。

**欧债造成美元独强 也让金价大幅拉回**

金价在七月起迈向喷出的多头涨势，有多重力量共同推升，一是国家央行的吸金压力，造成金价最後一波大涨的最大推手是韩国央行。因为韩国黄金库存只有十四．四公吨，韩国央行患了存金太少的恐惧症，在金价一七ＯＯ美元左右的价位，奋力敲进二十五公吨黄金，让韩国黄金库存部位推升到三十九．四公吨，另一方面，欧洲的央行也少量敲进Ｏ．八公吨黄金，国家级买家进场，增添了金价飙涨的动力。

二是欧债危机刺激了投资人避险意识，在股市跌跌不休的情况下，投资人改买黄金避险。像二Ｏ一Ｏ年中国人购入黄金达一八七公吨，已是Ｏ三年六十公吨的三倍之多，今年上半年，中国投资客购入黄金的总量达九十．九公吨，已超越印度，成为全世界最大的黄金买家，再加上对冲基金也进来搅局，金价的涨势也加大。

三是很多投资专家，频频鼓吹世界经济末日言论，在金价上涨的时候，愈看愈好，金价下跌则又加大跌势，这期间最具代表性的是末日博士麦嘉华（Marc Faber）。他在九月六日金价创天价一九二三．七美元这一天，在泰国清迈接受专访，公开指出黄金虽然已逼近两千美元，但是金价没有泡沫化，麦嘉华鼓吹「买黄金可规避系统失灵的风险，以及金融市场的问题。」麦嘉华还强调：「我每个月都会买一点黄金。」麦嘉华在金融海啸前，曾应本刊邀请来台演讲，在油价涨到一四七．二一美元前後，他曾看好油价会涨到三ＯＯ美元，金融海啸前，他已看好黄金会涨到三ＯＯＯ美元。

在金价喷出大涨之际，市场愈看愈好，充满了兴奋刺激言论，其中又以哈佛大学教授罗格夫公开宣称，黄金会涨到一万美元最为火辣，但是这回金价跌落一六ＯＯ美元，专家又充满了落井下石式的观点。

麦嘉华博士二十六日接受ＣＮＢＣ的专访，预测黄金会跌到一一ＯＯ到一二ＯＯ美元之间，麦嘉华九月两度对金价发表预测看法，但是看法却南辕北辙，又印证了专家看图说故事，涨时看更涨，跌时看更跌的本色。

其实金价连破两个重要关卡，意味着黄金飙涨之势已告一段落，但是金价多头死了？则不能太早下定论。Ｏ八年金融海啸後，金价刚突破一千美元大关，来到一Ｏ三三美元左右，金融海啸发生，美元指数从七Ｏ．六九八大涨到八九．六二四，资金避险回到美元资产，金价一口气回落到六八七美元，这是金价十一年的多头涨势中最大一次调整，金价回档跌掉三分之一。

这次金价喷出大涨冲到一九二三．七美元，从一九九九年十月的二五一．九五美元起涨，十一年的最大涨幅达六六三．五％，这是商品行情中最大的涨幅。金价在一九九九年才结束空头走势，主要原因是欧洲央行抛金及二ＯＯＯ年美国网科泡沫爆破前，美元指数涨到一二一点的超强表现。

**黄金暴跌 白银、白金回档猛烈**

欧洲央行抛金除了英国央行外，就属瑞士最具代表性。一九九Ｏ年代末期，瑞士全民公投把实行了一百二十多年的瑞郎金本位制否决了，货币不再与黄金挂钩，瑞士央行决定抛金，瑞士央行原本有二五九Ｏ吨黄金，存金量在美国、欧洲央行、国际货币基金（ＩＭＦ）之後，排名世界第四。瑞士央行每年抛出一三Ｏ公吨黄金，连续十年，金价开始从三二二美元跌到九九年的二五一．九五美元，这段期间，欧洲央行都在卖黄金，黄金正好写下历史新低纪录。

十年之後，欧洲乌云笼罩，欧洲国家都是存金大国，在欧债危机中，欧洲央行会不会加入释金行列，这是金价的转捩点。当然很多国家，像韩国，因为存金太少，或包括中国、印度，都可能为了让外汇存底更加多元化，继续加码投资黄金，这是金价站在多头的理由。

不过决定金价命运的两个变数，一个是全球股灾造成的财富缩水，很多在股市受到重伤害的投资人，很可能抛出黄金变现，将加重黄金的卖压。另一个则是美元的强弱势，若世界危机继续恶化，美元避险功能更加突出，美元走高，包括黄金等所有以美元计价的商品，都有回档的可能。

除了黄金暴跌外，稀有金属的白银、白金、钯金这次回档都很猛烈，白银在二十二日大跌二．八九一美元，二十三日继续大跌六．四七七美元，跌幅达一七．七％，创下一九七九年以来最大跌幅。二十六日，白银盘中一度跌到二十六．Ｏ六美元，白银大跌，连年线支撑都跌破。

今年四月二十九日，白银曾创下四十九．八四五美元的一九八Ｏ年以来高价，这次黄金创天价，白银在八月二十三日只涨到四十四．一六美元，白银已未能再创新高，这回跌到二十六．Ｏ六美元，今年最大跌幅高达四七．七一％。这麽大的跌幅，意味了白银已结束多头攻势。

白银惨跌，白金也不例外。白金上一次天价在金融海啸前的二三Ｏ一．五美元，今年白金已无力再创高价，最高只及一九一二．二美元，这次跌到一四六六．二美元，跌幅达二三％。另一个贵金属钯金，在Ｏ一年创下一一二五美元天价之後，这次越过八ＯＯ美元关卡即回档。

钯金与白金在工业生产上发挥效益较大，走势与贵金属同步，在Ｏ八年创下历史新高的硬商品中，这次能再创历史天价的，只有铜价的一Ｏ一八九美元与锡价三三六ＯＯ美元。这次铜价跌到七二六六美元，跌幅近三成，锡价二十六日盘中一度急跌到一七五ＯＯ美元，跌幅高达四七．五四％。

其他贵金属距Ｏ八年天价已渐行渐远，镍价最具代表性，Ｏ七年一度涨到五一八ＯＯ美元，这回只到达二七七五Ｏ美元，即倒退到一七七五Ｏ美元，长远来看，可能是一万至三万美元的区间走势。其他如锌价，Ｏ六年曾涨到四五八Ｏ美元，如今已跌破两千美元关卡，铅价最高三三八Ｏ美元，如今也只有二二Ｏ六美元。贵金属价格回落，也可以看出经济降温，制造业热度下降。

**粮食危机 看来已经解除大半压力**

软商品这次只有棉花因埃及动乱创了历史天价，棉花最高价涨到二二Ｏ美分，如今回落到一百美分上下。其他如黄豆、玉米、小麦，只有玉米再创Ｏ八年高价。但小麦在Ｏ八年创下一三三四．五美分的天价，如今已剩不到一半了；黄豆天价在一六六三美分，如今在一二五八美分，Ｏ八年全世界恐惧的粮食危机，看来已经解除大半压力了。

未来要观察的，可能是全球经济往前走，中国、印度、巴西创造愈来愈多新富阶层，大家加入喝红酒行列，让红酒飙涨不已，还有咖啡的价格也快速飙涨。

咖啡在本世纪初一磅只有四十一．五美分，今年五月飙升到三Ｏ六．二五美分，足足大涨了六三八％，涨幅可与黄金媲美。最近咖啡回落到二三一．五美分，主要原因是全球最大产地巴西明年产量可达三七八公吨，比今年大幅成长三七％。还有六月以来，全球消费量最大的阿拉比卡咖啡产量增加一倍，预料咖啡进入十月将出现产能过剩的局面，价格看跌。

从黄金、白银大跌，再到软硬商品相继回落，作为观察物价指标的ＣＲＢ指数二十六日盘中写下三ＯＯ．一四点的今年新低点，ＣＲＢ今年从三七Ｏ．七二点回落，跌幅已达一九％。ＣＲＢ指数在Ｏ八年一度涨到四七三．九七点，海啸後回落到二ＯＯ．一六点，再涨到今年三七Ｏ．七二点，其实距Ｏ八年天价已相差一ＯＯ点。

ＣＲＢ指数跌落在三ＯＯ点附近，另一个重要意义是ＣＲＢ指数跌破年线关卡，ＣＲＢ跌破年线支撑，与美元指数突破年线有异曲同工之妙，都代表了全球忧虑的通货膨胀，已随着欧债危机快速降温。这个讯息对中国、印度、巴西等新兴市场是好事。

**欧债危机 给新兴国家调整步伐机会**

今年欧美印钞票，造成金砖四国热钱满天飞，都加深了通膨的压力，印度八月消费者物价指数（ＣＰＩ）高达九．六八％，中国七月ＣＰＩ也达六．五％。新兴国家一面努力赶热钱，一面升息紧缩银根，如今欧债危机股市大跌，正好是浇了一盆冷水，给了新兴国家重新调整步伐的机会。

中国过去两年调高存款准备金率达十二次，比率拉升到二一．五％。加上今年存放款利率调高三次，已造成全中国高利贷横行，企业出现资金断链的新危机。这次欧债危机，给了中国重新调整脚步的机会。

以目前中国是全世界经济成长最亮眼的国家，但股市却已出现连续多月的跌势，深沪Ａ、Ｂ股领先破底，灾情与欧猪五国没有什麽两样。若股市跌跌不休，冲击到已经开始价跌量缩的房市，中国经济可能出现一场十分麻烦的大调整。

全球通膨压力舒缓，资金也将转向，未来世界的变化仍将十分巨大，不管你买房地产、黄金或是新兴市场海外基金，未来都必须十分小心，世界巨大变化可能不知不觉中吞噬了你的财富。(完)

--整理 张雅菁; 审校 张喜良

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

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