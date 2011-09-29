“别和联准会作对”？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月29日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

最近柏南克推出新政策，却大大冲击股市和经济信心；这或许可视为未来全球经济发展的转捩点。

第二波量化宽松政策（ＱＥ２）是联准会祭出的「高贵努力（noble effort）」，给投资人和消费者灌输通货膨胀的恐惧观念，用来刺激民众购买房子或其他消费支出――买什麽都好，只要有花钱就可以。问题在于，联准会试图避免陷入日本失落二十年的後尘，希望民众的现金赶紧花掉，不要留在手边；可是过去二十年来，「现金」一直是日本表现最好的投资资产类别之一。不幸的是，持有美元的人似乎发现联准会的阳谋，现在他们跟日本人一样，把美元抱得更紧。这麽一来，联准会的量化宽松政策就不容易产生乘数效果。

多数市场观察家无法精确解读联准会的政策意图，使得联准会单打独斗，根本无法带起货币供给成长；若银行紧缩银根，且消费者停止消费，那麽联准会创造的额外资金效果就很有限。事实上，最近这回短暂的经济复苏，是数十年来第一次货币供给并没随着经济而明显成长。这或许是柏南克不再推出ＱＥ３的原因，也让市场大失所望。

不论ＱＥ３是正确或错误的政策，都被市场视为联准会活络货币和经济成长最有威力的武器。联准会之所以保留持续扩张货币基础的政策，主要是对量化宽松政策的立即效果产生疑虑，反而采取金融媒体所谓的「扭转操作（Operation Twist）」。

联准会以规模四千亿美元的长期公债换短期公债，希望能改变银行只将资金投入长期公债、赚取稳定但微薄收益的作法。在联准会的扭转操作下，将缩小存款和长期公债间的利差，带动放款利率高于公债利率，压低美国银行的获利力，进而迫使银行积极从事放款业务。

此外，扭转操作还会拉低长期房贷成本，让消费者愿意借钱、银行愿意放钱，这是创造实质和持续性货币供给成长，进而促使经济成长的唯一方法。

在ＱＥ２执行後，联准会，甚至柏南克本身受到国内政治势力的抨击，因此不难想像，在ＱＥ２结束後，联准会不会立即就采用更强大的量化宽松政策。当然，好消息是，未来几个月若非得采取量化宽松政策的话，联准会手中仍保有这张王牌。原先市场对扭转操作抱持着负面的看法，但最後搞不好会证明这项政策更具效力。

然而市场的担忧在于，联准会的可用之兵愈来愈少，市场对联准会扭转经济乾坤的信心也愈来愈薄弱――这就是我一开始所说的转捩点。

「你赢不了联准会（You can’t fight the Fed.）」这句市场俗谚或许渐渐失真；至少到目前为止，市场并没有朝着联准会希望的方向发展，或许这才是让市场吓得花容失色的原因。(完)

--整理 林高丽

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

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