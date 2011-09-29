《王小坚专栏》中国离信用债违约还有多远?

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,就职于上海耀之资产管理中心,本文仅代表作者本人观点)

撰稿 王小坚

资金面的放松好象与信用息差的关系并不大——这是最近债券市场交易员共同的感受，即使有交易性买盘拉动部分品种收益率回落，但交易所的城投债砸盘依旧，基金应付赎回引发的卖盘照常。好象只有十年国债这样的交易性品种才是手头宽裕的交易员们的首爱。

信用品种表现如此之弱，为什麽？

回想当年的福禧债事件，从未经历过的违约的恐惧导致了每张债券60元的成交价。未知的东西才是最大的风险，对未知的恐惧决定了投资者的行为，信用债券眼下出现的巨大息差，应该是投资者对信用失败，信用债券违约恐惧的正常反映。但是福禧债事件毕竟是政治+偶然性的独立事件。

这种情况会从偶然走向普遍吗？

中国信用经历了十多年的演化，从企业债到中票、短融券再到城投债、公司债。伴随着主管部委与监管方式的演义，品种也不断创新。信用增强方式上，从银行担保到大集团担保，企业互保，抵押，无担保不断变化。正如银行担保的企业债券在市场上完全不见，而城投债眼见着又将退出历史舞台。每走过一个阶段，上一阶段的主力选手们都会从市场退出，成为机构们“压箱底”的资产。

值得重视的是，眼下的信用债券市场已经高度进化——短融券和中票等无担保品种占据信用市场近60%以上的托管量。其它品种中，又以土地抵押的城投债，大股东担保的公司债为主，主体以外实际的信用增强水平实在有限。可以说，信用市场正在经历从量变到质变的转化，闭着眼睛买信用债的时代真的已经过去了。

而与信用债券信用增强水平不断降低相对应的是，全社会的财务杠杆率不断提升，融资主体的持续融资压力上行。

我们利用社会负债量与GDP的增长比值来观察全社会的负债率水平。根据央行报表可以得到国内信贷中对非金融部门债务的数据，这个数字主要反映了社会整体的负债水平。债务的累积需要新创造的财富进行偿还。当债券与经济的增长维持在相对较低的比例时，不但意味着整体杠杆水平合适，还意味着未来有一定的扩张空间，可以用来缓冲可能的风险。

但随着四万亿政策的出台，财务杠杆水平大大扩张，比例从2008年的103.7%快速增长至131%，创出了有历史统计以来的新高。可见，经过2008年开始的大规律的融资游戏後，留下的除了铁公基的一地鸡毛外，还带来了一个危险系统大增的高财务杠杆社会。

眼前这个经济体的可扩张性较三年前大大减弱，而通过扩大总资产规模来摊薄信用风险的能力同时大大下降。不管是需要无穷多资本金来应付未来可能坏帐的银行，还是负债率快速攀升的企业，维持资金链的能力正在走向顶峰。近期出现的温州老板出走潮正是对此一个很好的注脚。

虽然信用债券托管量仅有4.03万亿，仅占市场托管量的19.3%，相比信贷馀额仅占7.2%左右。但作为一个非常专业的领域，“一叶落而知天下秋”。信用息差的居高不下显示出信用风险正如投资者所预计的那样，逐步走向危险的边缘。所有参与者都有足够的理由来担心高财务杠杆下发行人的偿付性风险。

违约会发生在什麽地方？

众矢之的城投债是最可能出现违约品种的板块，但也最不可能出现大面积的违约。原因在于通过地方债务向国家债务的简单转化就可以化解大量的地方矛盾，政策的“性价比”很高，很可能会成为政策选择项。而地产板块则是比较危险的雷区，可能出现“一炸一片”的效果。最近对地产公司融资在信托上的断奶行为将成为引发地产财务问题爆裂的引线，这是最需要回避的一个板块。

中小银行作为承销商的无担保债券风险也较大。福禧事件的解决很大程度上来自于承销商工商银行的支持。如果短融和中票的发行人出现短期财务问题，同时作为贷款人的发行人可以获得银行融资来维持流动性。但在资金面出现问题时，中小银行可能力有不逮，最後可能出现“眼睁睁”看着客户违约的情况。所以承销商的实力也关系到了部分信用债的潜在信用水平。(完)