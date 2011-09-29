伯南克称若通胀大幅下滑 或需进一步放宽政策

日本内阁官房长官称希望特朗普理解日本的贸易议题
路透东京2月8日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，当美国与日本领导人本周会面时，希望特朗普政府更好地理解日本贸易议题，并认识到贸易对美国经济的贡献。
路透克里夫兰9月28日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周三表示,若通胀或通胀预期大幅降低,美联储可能需要进一步宽松货币政策.
伯南克在美联储推出压低长期借贷成本新举措後的首次公开谈话中指出,若经济成长仍旧疲弱,愿意进一步推进非传统政策.
"这是我们会非常密切注意的情况,"伯南克在克里夫兰联邦储备银行举办的论坛上回答提问时表示.
"若通胀率降得太低,或者通胀预期降得太低,就是我们必须要回应的情况,因为我们不希望出现通缩."
上述谈话是回应关于最近市场通胀预期降低的问题.政策官员将市场通胀预期视为未来通胀趋势的良好指标.(完)
--编译 王冠中;审校 李爽
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