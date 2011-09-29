香港《文汇报》：德法无决心 欧盟无希望

（9月29日社评）

希腊债务危机迫在眉睫,欧盟救助没见实质行动,反而不利消息频传.德荷要求私人投资者接受更多损失,法国反对.德、法两国则就是否重新商定希腊债务意见出现裂痕.事实上,如果希腊破产,将可能导致欧元体系崩溃的严重後果.在此关乎存亡的关键时刻,欧盟各国为己为人都须放下歧见,舍弃一些自己的利益,尤其是作为欧元区两大经济体的德、法两国,更应多作承担,以负责任的态度和决心挽救危机,共同应对欧元区成立以来的最大挑战,以免一再错失拯救债务危机的时机,最终陷入无法挽回的困境.

目前,尽管欧盟各国都清楚希腊出现债务违约的风险越来越大,出手施救时日无多,但是落实到要"真金白银"掏腰包的时候,各国的态度就犹豫了.不论是在应否扩充欧洲金融稳定措施(EFSF)的方案、私人投资者是否需要承受更多的希债减值损失,还是发行欧洲债券等问题上,各国基于保障自己利益的考虑,不肯作出让步.即使在欧盟的"龙头"德国内部,由于民意反对动用本国纳税人的金钱去救希腊,总理默克尔能否推动扩充欧洲金融稳定措施的方案在国会表决过关仍是未知之数.正因为欧盟本身对希腊救援缺乏基本共识,为了一国一己之利踟蹰不前,危险只会日益恶化.

欧洲央行和成员国的银行都持有希腊国债,任由希腊破产势必引发多米诺骨牌效应,欧元区其他重债国也将难以幸免.如果意大利和西班牙等也被迫走上求助之路,欧元区以其现有的救助机制将难以应对.因此,无论希腊主动还是被动退出欧元区,都不符合任何一方的利益,都将成为欧元区难以承受之痛.倾巢之下,焉有完卵?欧元区正面临问世以来的最严峻考验,欧元区领导人绝对不能坐视希腊债务违约和退出欧元区,尤其是德国、法国作为欧元区的两大领袖,必须拿出牺牲小我,完成大我的勇气和魄力,责无旁贷地承担主要的救市责任,尽快推出大规模的救市措施稳定市场,并逐步重振市场信心,为带领整个欧洲度过难关、走出困境发挥应有作用.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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