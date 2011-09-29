《信报》：中美汇率博弈 人币升值顽抗

（9月29日社评）

以美国参议院多数党领袖Harry Reid为首的跨党派小组提出议案,迫使财政部加强确证中国操纵汇率,提案下周议决.表决前夕,人民币兑美元汇率中间价大幅走升,昨天更首次突破6.37价位水平,报6.3623,创汇改以来新高.很明显看到,在美元指数升高,人民币离岸市场掉头出现"贬值预期"的形势下,中国继续以人民币升值来抵挡美国的"汇率操纵"指控,同时化解人民币国际化最近所遇到的短期挫折.在欧债危机恶化下,美元作成为避险货币再度称王,并在汇市掀起一轮新风浪,人民币兑美元稍为回落後,迅即大幅飙升.然而人民币离岸却沽压重重,无论是否出于套汇投机或什麽原因,离岸人民币汇率大幅低于在岸汇价,幅度更逾1,500基点.而且人民币兑美元无本金交收远期合约(NDF),也出现了"贬值预期",实为金融危机以来所未见.

在波谲云诡的市况中,香港人民币清算行中银香港以季度兑换额度已用尽为理由,暂停通过贸易结算买卖人民币,可见情况并不寻常.可以说,自2010年6月中国落实"进一步推进人民币汇率机制改革,增强人民币汇率弹性"新政後,一直让人民币升值,然而美国未停向中国施压.同年9月,美国众议院筹款委员举行听证会,讨论人民币汇率问题.众议院後来更通过了"公平贸易货币改革法案",在中美汇率博弈中,向中国发出一次最强硬的信号.今次人民币离岸汇价远低于在岸价格,且出现一股抛售潮,使人民币国际化的进程受到短期挫折.即使"贬值预期"是一个短暂现象,但对人民币国际使用的基础确实构成一定损害,多少削弱了持有人民币资产的信心.

可以说,靠人民币升值预期作主要力量推动货币国际化,有很大缺陷和风险,因为足以支持人民币升值的经济基础不断弱化,人民币升值必然有停步一天.因此,人民币汇率显然需要加大波幅区间,央行对外汇市场的干预应该只是例外而非常态,通过汇率双边变动,让市场在汇率形成中发挥基础性作用.事实上,人民币国际化是与美元进行货币竞争,追求扩大流通领域及由此所得的好处,难免触动到美国实际的政治和经济利益.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。