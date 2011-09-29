中国银行业第三轮资产证券化试点将启动

路透上海9月29日电---为缓解中国商业银行资本金压力,以及部分企业融资难的问题,21世纪经济报 道周四称,银行业即将启动第三轮资产证券化试点,额度约500亿元人民币.

报导引述银行人士透露,目前央行和银监会正在研究具体实施方案."重启试点估计有两个方向,一是扩大试点银行范围,二是扩大试点资产的范围.此前大多为大企业贷款和住房抵押贷款,这次试点可能会延伸到政府融资平台贷款等其他资产."

在2005年至2008年期间,中国商业银行进行了两批资产证券化试点.参与银行包括建行(0939.HK)(601939.SS)、国开行,以及招商银行(3968.HK)(600036.SS)、兴业银行(601166.SS)等.

关于资产证券化问题,稍早官方态度亦较明确.中国人民银行金融市场司副司长吴显亭8月曾表示,国务院日前已批准信贷资产证券化继续扩大试点,央行正积极研究进一步扩大中小企业信贷资产证券化的实施方案.

不过报导引述一家股份行高管称,资产证券化"争议还是比较大,因此预计试点不会太快推出."

在全球金融危机馀波未平情况下,业内对资产证券化的担忧从未停止.从此前试点情况看,新的试点仍需要解决资产证券化风险计量、以及流动性缺乏等问题.

一位国有大行人士并透露,今年相关部门已批准500亿元的资产证券化试点额度."我们在资产证券化方面已积累一定基础,这次肯定也会积极申请试点额度."

据报导不完全统计,2005年12月至2008年11月,境内资产支持证券共发行19单,发行总额668亿元.

在此前住房按揭贷款证券化、不良资产证券化等基础上,第三轮资产证券化试点的资产范围方面将会有创新.业内人士估计,本次试点可能会允许将资产范围拓展到政府融资平台贷款、三农贷款等.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。