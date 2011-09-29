三星联手英特尔和微软 降低对谷歌安卓的依赖

2011年8月31日，工作人员在展示能用智能手机操作的三星智能电视。 REUTERS/Thomas Peter

* LiMo基金会和Linux基金会将合力研发新Linux平台

* 英特尔与三星将主导技术指导委员会

* 分析师对计划能否成功感到怀疑

* 三星和微软签署开发与专利协议

欧洲科技记者 Tarmo Virki

路透9月28日电---全球第二大手机厂商三星电子(005930.KS)周三宣布与英特尔(INTC.O)和微软(MSFT.O)签署软件协议.三星电子希望增强其手机软件开发力度.

在集中推出几款应用谷歌(GOOG.O)安卓(Android)平台的手机後,三星已迅速跻身全球最大的智能手机厂商之列.

分析师称,周三达成的协议暗示,在谷歌8月收购摩托罗拉移动(MMI.N)後,三星希望降低对安卓平台的依赖程度.

"谷歌收购摩托罗拉移动肯定为三星降低对安卓的依赖程度提供了动力."Avian证券的分析师Matthew Thornton说.

微软和三星周三签署新协议,将联手开发并推广应用视窗(Windows)平台的手机,还就一项涵盖范围很广的专利交叉授权协议达成一致.三星过去也曾使用微软的软件.

分别由三星和英特尔支持的两个Linux软件团体周三稍早表示,他们已经联起手来,准备为手机和其他设备开发一个新的操作系统.

根据协议,LiMo基金会和Linux基金会将有效整合LiMo与Meego移动操作系统,期望能够获得行业和消费者更广泛的支持.不过分析师称,新的Tizen平台可能面临困境.

"他们的最大希望就是,大型运营商对于安卓系统感到担忧...并决定有意识地转向其他操作平台,以限制谷歌对移动市场的巨大影响力."Strategy Analytics分析师Neil Mawston说.

据行业分析师估计,目前采用视窗操作系统的手机仅占据智能手机市场2-3%的份额,而LiMo与Meego的占有率不足1%;相比之下,安卓系统的市占率接近50%,并且还在不断增长.

"它(Tizen)是顺应需要而生.Linux在与安卓的对抗中败下阵来,而三星需要降低对谷歌的依赖."科技行业咨询公司CCS Insight的分析师Geoff Blaber说.

微软表示,与三星签订的专利交叉授权最终协议涉及两家公司的众多产品.

"这可能是个双赢局面.在三星寻找途径减轻对安卓系统的依赖的同时,微软可利用专利赢得客户."Matthew Thornton指出.

**新平台拟明年第一季首发**

LiMo基金会和Linux基金会表示,新的Tizen平台是一种开源的、基于标准的软件平台,可支持智能手机、平板电脑、智能电视、上网本以及车载信息娱乐系统等多种设备.

三星发言人表示,"我们一直是核心Linux夥伴...支持多种平台符合我们的战略."

两家基金会称,计划在2012年第一季首发Tizen,以便首批采用该平台的设备可于2012年中期上市.

英特尔和三星将领导负责开发Tizen的技术指导委员会.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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