汇丰控股美籍印度客户遭查税

路透9月28日电---美国当局周三指控一名汇丰控股(HSBA.L)HBC.N的美籍印度客户透过其印度事业逃漏美国税金,这令这家欧洲大二大银行的海外私人银行业务面临压力.

密尔瓦基联邦检察官对威斯康辛一名神经外科医师Arvind Ahuja提出控告,里面详列汇控如何与印度出生的美国籍客户交易的细节,当中并特别提到纽约两名未具名的汇控银行员所扮演的角色.

Ahuja在6月因为税务诈欺遭到起诉,这与其在汇控印度分行藏匿的逾870万美元资产有关.Ahuja并未向美国国税局(IRS)申报从该帐户所赚取的超过120万美元利息所得,同时也未依照美国法令要求向IRS申报持有该帐户.

这项起诉显示汇控所面临的压力升高,根据过去的程序,这可能造成两名在诉状中提到的银行员遭到起诉.

汇丰控股发言人士Neil Brazil不愿置评,称该行的政策为不对进行中的调查发表评论.

这起诉讼是美国针对瑞士以及有类似业务的银行业者所发起的广泛调查的一部分,这些业者提供海外私人银行服务,让美国客户可以将所得隐藏在海外,逃避美国税金.

这项调查的触角已经扩及以色列及印度.2010年时,美国司法部向约50名拥有海外银行帐户的印度裔美籍人士发出信函,告知其已经遭到调查,怀疑其透过印度帐户海外逃漏税.(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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