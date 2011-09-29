俄罗斯换财长 专家警告称後果严重

美国众议院议长称今年将完成取代奥巴马医改法案的立法程序
路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。
路透莫斯科9月28日电（记者 Timothy Heritage）---俄罗斯知名经济学家暨商界精英丘拜斯（Anatoly Chubais）周三称，普京换掉财长库德林，可能损害俄罗斯经济。
丘拜斯称，目前全球经济陷入混乱，而普京身边却没有了处理经济问题的顶级专家。丘拜斯在叶利钦时代曾担任第一副总理，是1990年代经济改革的设计师。
其它经济学家和商界人士，亦对当前俄罗斯政治和经济不确定性表示担忧。
尽管只是少部分人对普京计划竞选总统感到不满，但其中一些人态度非常激烈，称普京若重任总统，可能导致经济停滞，并引发更深层的冲突。
丘拜斯在博客中写道，库德林离任可能造成严重後果。他指出，无论此事起因是什麽，都会对俄罗斯带来重大风险。
他说：“高层再也没有能在当前政治体系中（有效）工作的专家了。”
“尤其是在全球第二轮经济危机隐现的大背景下，这尤其危险。在这种不利形势下，库德林辞职可能产生严重後果。”
普京近日宣称将竞选总统，称若当选将由梅德韦杰夫担任总理。
库德林则表示，他不愿在梅德韦杰夫政府任职。他此前公开抨击梅德韦杰夫的经济政策。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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