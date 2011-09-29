29日午间分析：沪指早盘弱势下探

受到外围市场结束连涨的影响，今日A股市场继续呈现震荡下探的走势。早盘沪深两市股指低开後，在权重股低迷以及前期强势股补跌的拖累下，大盘一度遭受重挫，个股普跌显示市场信心严重缺失，午盘沪综指报收于2372.31点，下跌0.83%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到外围市场结束连涨的影响，今日A股市场继续呈现震荡下探的走势。早盘沪深两市股指低开後，在权重股低迷以及前期强势股补跌的拖累下，大盘一度遭受重挫，个股普跌显示市场信心严重缺失，午盘沪综指报收于2372.31点，下跌0.83%。

从盘面观察，尽管近两日权重股始终保持低迷，但是尤其其具有一定的估值优势，因此持续大幅调整的可能性不大，相反，中小盘题材股近两日杀跌严重，尤其是前期的强势股的补跌对市场人气伤害较大。

笔者认为，节前还有一个交易日，大盘剧烈波动的概率较小，但是在当前内忧外困的窘境下大盘弱势盘整恐将延续。（完）

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