29日午间分析：沪指早盘弱势下探

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到外围市场结束连涨的影响，今日A股市场继续呈现震荡下探的走势。早盘沪深两市股指低开後，在权重股低迷以及前期强势股补跌的拖累下，大盘一度遭受重挫，个股普跌显示市场信心严重缺失，午盘沪综指报收于2372.31点，下跌0.83%。
从盘面观察，尽管近两日权重股始终保持低迷，但是尤其其具有一定的估值优势，因此持续大幅调整的可能性不大，相反，中小盘题材股近两日杀跌严重，尤其是前期的强势股的补跌对市场人气伤害较大。
笔者认为，节前还有一个交易日，大盘剧烈波动的概率较小，但是在当前内忧外困的窘境下大盘弱势盘整恐将延续。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。