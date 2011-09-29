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科技电子 | 2011年 9月 29日 星期四 11:53 BJT

诺基亚正致力于开发低端手机操作系统--WSJ

路透9月28日电---华尔街日报(WSJ)援引熟悉情况的消息人士报导称,诺基亚NOK1V.HE正在将努力方向转向为低端手机开发程序软件.

该报称,诺基亚现在致力于开发基于Linux名为Meltemi的操作系统,摒弃了开发高端操作系统的计划.

诺基亚的发言人拒绝对该报置评.路透无法立即联系到诺基亚予以评论.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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