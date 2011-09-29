英国央行料在11月重启量化宽松举措

日本内阁官房长官称希望特朗普理解日本的贸易议题
路透东京2月8日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，当美国与日本领导人本周会面时，希望特朗普政府更好地理解日本贸易议题，并认识到贸易对美国经济的贡献。
路透伦敦9月28日电---周三公布的路透调查显示,英国央行下个月或不会向经济注资,但随着经济前景趋疲,可能将在11月注资500亿英镑.
本周路透对60位分析师调查的预估中值显示,英国央行在10月6日召开会议时重启量化宽松计划的机率为40%,但晚些时候再重启该计划的机率更高,达75%.
该预估中值与上周调查结果一样,但远高于8月31日的调查结果,当时预期有三分之一的机率采取量化宽松举措.
"我们仍认为货币政策委员会(MPC)将很快推出大规模量化宽松举措,或许在10月,或者最晚在11月,"花旗的Michael Saunders表示.
英国央行货币政策委员会9月会议记录显示,MPC委员中只有普森(Adam Posen)一人投票赞成扩大量化宽松措施,不过其它八名委员多认为,上个月经济形势紧张让央行更加有可能"很快"重启买进债券措施.
英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周一表示,不需要英国经济进一步大幅疲弱,英国央行才来展开第二轮量化宽松.
英国泰晤士报周三援引英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯的话报导称,他更加趋向投票支持实施新一轮量化宽松.
调查预计,英国央行将再推出500亿英镑的量化宽松举措,以刺激经济增长,拉低举债成本.迄今,英国央行已经推出2,000亿英镑的量化宽松举措,主要用于购买政府公债.
分析师预估区间最高为还将投入3,000亿英镑.
受访的60位分析师中,没有人认为明年4月之前会加息,但有一位认为会降息至0.25%.他们预计英国央行下周会议维持利率不变的可能性为95%,降息的机率为5%.(完)
--编译 李爽; 审校 高琦
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