汤森路透任命新COO 两月内第二次重大结构调整

路透9月28日电---新闻与资讯企业汤森路透(TRI.N)(TRI.N)任命Jim Smith为首席营运官(COO),将其置于可以接任执行长葛洛瑟(Tom Glocer)的有利地位.葛洛瑟目前面临压力,需提升公司对金融机构的销售业绩.

汤森路透亦宣布合并市场(Markets)与专业服务(Professional)两大部门.专业服务部门之前即由Smith主管.这是该公司两个月来第二次较大的结构调整.

今年7月,市场部门负责人Devin Wenig与其他五位高层离开汤森路透.

市场部门为金融机构提供服务,且在总营收中占约60%.由于客户对其关键的新桌面产品Eikon的接受进度缓慢,且全球银行业与其它机构纷纷削减预算并大举裁员,该部门面临困难.

熟悉汤森路透董事会想法的知情人士7月表示,汤森路透控股股东--加拿大的汤森家族已经对该部门的表现感到担忧.这些知情人士当时说,葛洛瑟约有一年时间来完成转变.

对Smith的任命引燃了关于葛洛瑟还将担任多久CEO,以及过去两个月市场部门业务是否已进一步恶化的疑问.

汤森路透股价在纽约市场收低2%,今年已累计下挫逾20%.

"我认为Smith是位杰出的主管,他也一直是董事会应考虑的未来继任人选之一,"葛洛瑟在受访时回覆关于执行长继任计画提问时称.

"那是董事会决议程序,而且尚未展开.我还会在任好一段时间,处理目前的业务,使其茁壮,"葛洛瑟说.

摩根士丹利分析师Suzanne Stein在给投资人的报告中称,周三宣布的消息显示汤森路透"仍处于纷乱的阶段."

她写道,汤森路透"市场部门的业绩需要有所改善,并且持续强化专业服务部门,才能让投资人相信公司已解决了内部的问题."

葛洛瑟表示,市场和专业服务两部门合并可能造成部门裁员,但裁员主要影响的会是主管阶层,而非直接面对客户的人员.

葛洛瑟指出,两大部门今年都经历过重整,而周三宣布的举措是要为明年准备好新的组织.

他表示,9月Eikon产品销售和现有产品升等转换情况"良好",10月将有重大软件升级.

汤森路透亦宣布财务长Bob Daleo计画在明年7月退休,将由目前专业服务部门财务长Stephane Bello接任.(完)

--编译 隋芬/杜明霞/王冠中;审校 王丽鑫/隋芬

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