中国部分地区冬季将面临供电紧张--国家能源局

人民日报：对外储数字变化无须过于敏感 规模够用更值得关注
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
路透北京9月29日电---中国国家能源局周四称,国内部分地区冬季将面临电力供应紧张,因需求较高及来水偏少.
能源局称,今冬供电紧缺最严重的地区将包括,主要靠水力发电的南部和中部地区,以及上网电价较低的产煤区.
其并称,中国煤炭市场第四季将基本达到供求平衡,因供给产能增加.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
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