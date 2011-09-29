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中国财经 | 2011年 9月 29日 星期四 12:43 BJT

中国部分地区冬季将面临供电紧张--国家能源局

路透北京9月29日电---中国国家能源局周四称,国内部分地区冬季将面临电力供应紧张,因需求较高及来水偏少.

能源局称,今冬供电紧缺最严重的地区将包括,主要靠水力发电的南部和中部地区,以及上网电价较低的产煤区.

其并称,中国煤炭市场第四季将基本达到供求平衡,因供给产能增加.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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