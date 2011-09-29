亚马逊推平板电脑Fire

令人引颈期盼的亚马逊平板电脑Kindle Fire终于在周三揭开神秘面纱,以199美元的亲民价格投向大众市场,其定价对于苹果iPad的领导地位构成威胁. 该款平板电脑少了摄像头及3G等许多高科技功能,配置7寸萤幕、免费的网路储存空间、以及名为Amazon Silk的新网路浏览器.路透