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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 29日 星期四 18:07 BJT

中国小企业不良贷款率容忍度将提至5%--报载

偏紧的货币政策令小企业融资趋难,不过《上海证券报》周四引述银监会相关人士称,关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知细则正在拟定之中,其中对小企业的不良贷款率容忍度将提高到5%. 今年一至二季度,中国全部商业银行不良贷款率在1%左右. 路头

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