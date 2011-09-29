欧洲金融稳定机构扩容投票临近 默克尔将面临重大考验

路透柏林9月29日电---德国总理默克尔周四面临一场关乎政治前途的挑战,因为执政联盟内部有些人担心救助希腊将是徒然浪费资金,德国议会表决欧元区救助计划的票数结果,可能让默克尔颜面无光.

中间偏左在野党议员的支持,将确保德国通过欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容这项议案.该议案在芬兰等国已获批,但在斯洛伐克等国仍在争论.

倘若默克尔执政联盟内部的异议人士,迫使默克尔必须仰仗反对派的支持票,才能让国会通过EFSF扩大权力的议案,从政治层面看,默克尔将大受打击.

默克尔所属的基督教民主党(CDU)及其他联盟政党,正在向少数异议人士施压,以在0900GMT投票前加入支持阵营.

"我们在努力说服众人,"基民党党内第二号人物Hermann Groehe对路透表示.他称"会很惊险",但政府不会让自己陷入依靠社会民主党和绿党的尴尬境地.

默克尔曾试图向执政联盟保证,投票赞成新的希腊救援,不会浪费德国纳税人的钱,但她不能排除,一旦希腊违约,这些钱可能会无法收回.

默克尔常遭到欧洲及国内人士批评她对欧元危机态度犹豫不决,若她无法靠自己的力量赢得EFSF议案支持票,由她继续领导保守党阵营竞逐2013年选举的希望将受打击.

默克尔已对希腊表示,希望等待欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)的审查结果,看结果"显示我们是否必须重新协商."

默克尔等德国官员的此类讲话也许可以解读为要求提高民间债权人对希腊纾困工作的参与程度,使之同意在希腊主权债务投资方面承担更大的潜在损失,或者说"扣减".

像德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)这样的执政联盟高层人物已经表示,希腊"有序"违约并不是什麽不能触及的话题.罗斯勒是默克尔的盟友自由民主党的党首.

由于基民党(CDU),基督教社会联盟(CSU)和自由民主党内部一些人士的坚决反对,投资者会密切关注此次投票,看默克尔在下议院620位议员中,从自己的执政联盟争取到的赞同票,会有多接近的311票过半数水准.

如果执政联盟内有19位议员倒戈投下反对票,这项EFSF议案的通过就要依靠在野党的中间偏左势力,默克尔也许还要重新想一想,如何化解执政联盟支持者及广大德国民众对于欧元区债务危机日益强烈的不满情绪.

德国国内的态度仍然严重分化.工会呼吁议员们支持这项举措,但保守阵营的小企业联盟MIT却呼吁议员们在周四投反对票.

MIT的一份声明表示,尊重议员们自主作出决定,但同时也表达了对默克尔执政联盟中那些异见人士的支持.声明称,"这将是一个从个人感情上说颇为艰难,但从政治角度来说又是正确的决定."

德国社会民主党和绿党在今年的一系列地方选举中获胜,未来几个月,针对希腊第二轮援助和取代EFSF的永久性机制,还有两次表决,社民党和绿党可以为自己建立起欧元捍卫者的形象.(完)

--编译 李爽/王丽鑫/郑茵;审校 蔡美珍

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