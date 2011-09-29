重庆房产税试点成效虽显 抑制房价还需多管齐下--重庆市长

* 重庆房产税改革试点成效明显,抑制重庆房价上涨

* 明後两年房产税有望全国推进

* 限购非长久之计,抑制房价仍需多管齐下

* 重庆公租房建设资金有保证

记者 储百亮/杜纳德/沈燕

路透重庆9月29日电---在号称中国史上最严厉的房地产调控中,重庆作为两个房产税改革的试点城市之一,已见到成效.重庆市长黄奇帆预计,明後两年房产税可能会在全国推广,并将成为抑制房价上涨的一个长期调控工具.

他周三在接受路透专访时指出,房产税的实施只是抑制房价中的一招,还需要其它政策配合,首当其冲要抑制地价的上涨,同时要控制高档奢侈房的消费,以及确保供需平衡,而限购只是一种过渡性行政调控手段.

"重庆是大城市中唯一没有采取限购的城市,因为房产税已经发挥作用了,重庆市的房价连续很长时间都在全国70个大中城市房价的排名中靠後."黄奇帆称

他提到,地方政府不能唯利是图,只为短期收益抬高地价,如果一个城市房价过高,自然会影响到投资环境,从长远看对这个城市的经济发展不利.

黄奇帆介绍,房产税改革试点今年将给重庆市带来1亿元左右的税收收入,虽然在1,000多亿的税收总量中占比不大,但会越长越大,同时有效引导人们的购房消费导向.

为拽住高房价的韁绳,中国政府今年1月再出调控新招,包括调高二套房首付、全面铺开"限购"、扩大营业税徵收范围,并要求尚未采取住房限购措施的省市需在2月中旬之前出台细则.同时上海、重庆启动房产税试点.

目前上海和重庆两市已开征房产税,税率介于0.4-1.2%,上海税率只针对新增购房,而重庆则包括了存量及增量的高档商品房.

**调控需多手段**

深谙经济学理论和资本市场运作的黄奇帆无论是在城市管理抑或及房地产调控方面均有他自己的一套观念和做法.

他认为,抑制房价的关键因素是要抑制地价,重庆市早就规定地价不能超过房价的三分之一,如果地价高了,政府就再拿出一块地,通过增加供给来控制地价.因此,重庆的地价及房价在全国都排名靠後.

此外,还要严格控制高档住房,通过差别化的税收,包括契税、土地增值税、交易税等一系列税收工具增加成本,引导商品房市场的消费,以及要确保房地产市场的供求平衡.

他指出,重庆市房地产调控之所以见成效,除房产税发挥作用外,还有重庆政府不炒地皮,公租房建设起步早,商品房供求基本平衡,以及差别化税率,因此重庆市不需要出台限购政策.

黄奇帆称,从长远看,房产税对房价的抑制作用有一个较长周期,是法制化、市场化的举措,"而限购只是一种短期的行政办法,一旦房产税全国推广抑制房价的效果开始显现,限购自然会逐渐淡出市场."

但他也提到,如果是在通胀膨胀的大背景下,房价的上涨也在所难免,因此首先要抑制通胀.

**保障房建设资金无忧**

作为中国本轮房地产调控的重要内容,中国政府明确表态今年要修建1,000万套保障房,如何筹措巨额的资金无疑是各个地方政府面临的难题,黄奇帆对此则表现得很淡定.

他介绍,重庆市未来五年将建设4,000万平方米的公租房,约需资金1,400亿元人民币,其中300亿用于土地投入,1,100亿为建筑成本.

由于重庆市建设公租房的用地是政府储备用地,因此节省了300亿元的土地开支,而1,100亿元的建筑成本中,市政府拿出200亿,中央财政出资100亿,其它的资金则是通过社会筹资解决,包括银行贷款300亿,保险机构融资250亿元,央企融资250亿元.

至于如何偿还这笔资金,黄奇帆算了一笔帐.4,000万平方米的公租房建好後,收取的租金足以应付约50亿元的借款利息,此外,公租房的配套设施用市场化方式解决,也能取得相当一笔收入,五年後不仅能还帐还有盈馀.

这或许也是黄奇帆作为一个城市管理者,通过运用资本市场工具和市场手段,所做诸多创新尝试中的一种吧.(完)

--审校 曾祥进

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