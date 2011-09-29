银行家：现在不要碰希腊债券

路透伦敦/法兰克福9月28日电---如果稍早计划的减计370亿欧元(500亿美元)不足以帮助希腊避免走向债务违约,银行家预计希腊债券价值可能进一步减计.

德国总理梅克尔本周暗示,7月达成的第二个国际救援希腊协议的细节可能必须重新讨论.当时的协议得到了银行业者的支持,他们同意与纳税人分担1,090亿欧元的负担.

梅克尔周二表示,欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)必须静待检查小组的结论,方能决定是否重新协商7月时的协议.

但银行家敦促决策者加紧实施上述协议,并在必要时再请民间部门参与,因重新磋商可能耗费时日且存在风险,必然会进一步损害市场信心.

"当前坚持这个协议以建立信心,是非常重要的."德国一名高层银行家说.

他的评估与国际金融协会(IIF)主席Josef Ackermann的看法一致;IIF负责监督希腊债务交换计划,该计划将使银行债权人蒙受21%损失.

该项协议让政界得以安抚选民对挹注希腊更多资金的顾虑,但银行所同意的扣减21%目前看似有些乐观,使债券估值远高于市价.

希腊上周开启了其债券减计达50%的可能性,媒体引述其财长的话称,若希腊无法坚守第二套纾困方案的条款,这会是最有可能出现的结果.

数名其他银行家同意,如果明显显示即便第二套纾困案到位,希腊经济前景也将恶化,且该国债务支息成本无法维持下去,那可能就有必要进行第二个债务交换计划.

"进一步减计势不可免."一名要求匿名的德国银行家说.

如此一来,这名银行家将支持第二套银行支援的纾困方案,以免希腊真的发生违约.若违约的话,情况可能会更糟,债务减计幅度可能达60-80%.

希腊已扬言,若主要为银行的债权人对以新债换旧债计划的参与率不到90%,该国将退出这个计划.但目前外界预期参与率将足以支持该交换提案的推动.

"种种迹象颇为正面,我们预计参与度很高.应能达得到7月21日讨论所提的(90%参与率)目标."IIF副常务董事Hung Tran称.

德国预定周四就欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容进行表决,一旦欧元区17国都通过该方案(Tran预计下月初会底定),则新债换旧债提案将正式启动.

他表示,换债提案将有两周的时间进行,最後的时间点将取决于希腊.(完)

--编译 张涛/张若琪;审校 龚芳

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