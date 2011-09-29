国际石油供应中断料全面缓解 布兰特原油或将承压

* 利比亚石油供应恢复时间早于部分人预期

* 北海原油供应料企稳,但交易商存疑

* 随着供给恢复,布兰特/美国原油价差或收窄

记者 Alex Lawler; 编译 艾茂林/兰秀娟/王兴亚

路透伦敦9月28日电---利比亚恢复石油出口,其他供应中断问题可能也很快得到解决,油价涨势的支撑或因此遭到削弱.正是供应问题导致油价处于每桶100美元上方,即便经济增长正在放缓.

今年以来,利比亚出口中断,北海石油生产出现问题,中亚、尼日利亚和安哥拉出口放缓,种种因素都造成产出下降,特别是高品质原油的产出.

供应中断一直在支撑布兰特原油期货价格,因多数受影响的原油定价都以布兰特实货原油,即确定船期的布兰特原油作为参考指标.周三布兰特原油在每桶107美元附近交投.

利比亚Marsa el Hariga港口周日运出数月来的首批原油船货,增强了该国将很快恢复出口的预期.一些分析师预计,北海Buzzard油田的产出在经历了数月的不稳定状况之後,将获得改善.

法国农业信贷银行石油分析师Christophe Barret说,"我认为近来数周支撑布兰特油价的供给中断现象,大部分会在未来数天或数周内消退."

"利比亚产出的恢复时间看似会比预期的更早一点.基本上我感觉可以预期产量将相对迅速地恢复,到年底至少达到每日50万桶的水平."

"我知道Buzzard油田的产出状况可能十分不稳定,但看起来是在恢复当中."

浏览布兰特原油近月价差图表,请点选(r.reuters.com/get63s);

浏览美国油价与股市相关图表,请点选(link.reuters.com/cyc83s).

其他分析师亦预料部分中断问题会尽早得到解决,从而可能进一步压缩布兰特即期合约较远期合约的升水.

周三,布兰特原油11月较12月合约每桶升水1.38美元,反映出即期原油价格更高.不过这种逆价差水平还不到9月15日所及三个月高位3.04美元的一半.

"利比亚生产的恢复速度比预期的要快一些,但是欧洲需求仍然承压,"Petromatrix的分析师Olivier Jakob表示.

"到本月末,利比亚的原油出口将开始逐步对油市产生影响,Buzzard的原油产出或许也会提升."

**供应恢复尚需时间**

目前来看,在经济增长遇阻的情况下,供应问题一直助力布兰特原油较股票等其他资产保持着相对强劲的势头.

分析师称,Buzzard的供应问题影响了布兰特原油的价格,因为产自Buzzard的原油是常常被用来设定布兰特原油实货价格的福尔蒂斯(Forties)原油的供应源头.

Buzzard供应中断,导致布兰特原油期货较美国指标原油期货--西德克萨斯中质油(WTI)大幅升水22美元以上.美国原油交割地供应充沛,所以WTI价格受到压制.

分析师预计,当不久後有足够的利比亚原油回归市场,供需格局得到改观,布兰特原油与WTI的价差将进一步缩窄.

"我们预计未来六个月左右将有相当数量的原油进入市场,这应该足以让价差有所收窄,"德国商业银行分析师Carsten Fritsch说.

当然一些生产问题还会持续一段时间,这为油价特别是布兰特原油提供了支撑.

英国BP(BP.L)周二表示,将于10月关闭位于里海阿塞拜疆海域的Azeri-Chirag-Gunashli油田中的三个平台,进行维护.Azeri原油定价以布兰特实货原油作为参考指标.

尼日利亚的原油供应经常中断,由于石油盗窃和管道泄漏,皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)已经不得不关闭至少2.5万桶日产能.尼日利亚原油定价也以布兰特实货原油作为参考指标.

在北海,Buzzard油田的产出已连续数月处于低位,交易商警告称这仍处于早期阶段.

"他们已经停工很长时间来修复所有问题.产出应会更加稳定,"一北海交易商称,"但这取决于未来几天的进展."(完)

--译文审校 张荻

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