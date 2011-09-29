上海警方捣毁假冒苹果手机制售窝点--报导

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透上海9月29日电---《上海日报》周四报导称，本地警方近日捣毁了一个苹果(AAPL.O) iPhone手机制假窝点，逮捕了5名犯罪嫌疑人。
警方称这是一个有组织的团伙，他们从广东等地购入假冒苹果手机配件，在上海租住的居民小区内组装，然後拿去出售。
警方在这个制假窝点缴获假冒苹果手机200余部。
该报导称，这些假冒苹果手机采用了部分正品配件，制作成本约为2,000元，在黑市及网上的售价却高达4,000元左右，只比正品便宜几百元钱。
报导还援引警方说法称，假冒iPhone手机与正品行货在功能上没有区别，只是电池寿命更短一些。
警方表示，“消费者一般很难区别正品和假冒的iPhone手机。”
路透尚未联系到苹果方面对此事置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿 王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。