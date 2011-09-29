中国尚德电力四期工程正式投产

* 尚德电力四期工程投产

* 年底前将实现2.4GW(吉瓦)产能

* 2015年中国将是全球最大市场

* 今明两年将是全球光伏业的寒冬

路透无锡9月28日电---在全球光伏业景气低迷之际,全球最大的太阳能晶硅组件生产商--中国无锡尚德电力STP.N四期工程正式投产,使得今年底前将实现2.4GW(吉瓦)的晶硅组件生产能力.不过今年公司将不会再有产能扩张,明年是否扩张还要看市场情况.

由于目前产能严重过剩,今年来光伏电池价格大幅下降,需求增速放慢,光伏业进入一个寒冬期.业内专家预期,今明两年将是光伏业的低谷,各厂商需要通过降低成本及创新技术,减缓经营压力.

随着欧债危机的扩大及光伏装机基数较大,德国、意大利等光伏应用大国占全球份额将会下降.无锡尚德董事长兼首席执行官(CEO)施正荣预计,2015年中国将是全球最大的光伏应用市场,美国和印度的装机量亦将跻身世界前列,未来总体光伏市场需求仍有相当大的成长空间.

"中国光伏产业要坚持信念,困难不可避免,"他在一研讨会上称,目前的危机是制造厂商调整业务和经营的良机,相信有品牌、技术、创新能力和可持续发展能力的企业一定会挺过这个难关,获得良好的发展机会.

他说,光伏电池价格正接近1美元/瓦水平,距离光伏发电平价上网(成本接近火电)也越来越近.预计2015年全球约一半的国家可实现平价上网.

国家发改委能源研究所副所长李俊峰指出,"市场本身没有问题,仍在成长,是光伏产业自身的问题...目前全球产能已达到2015年预期需求,既使三年不建新厂,也能支撑需求."

行业研究机构Solorbuzz分析师廉锐指出,今年全球光伏装机量预计达21GW,较去年仅增长9%,而2010年全球装机增速逾1.5倍.2012年的装机预估在24.5GW,增速也就15%左右.不过2015年全球装机会达到45GW.而届时中国光伏发电装机总量将超过国家预设的10GW目标,达到15-20GW

"真正困难的是今明两年,大家要把这两年的冬天给挺过去,"他预计,明年全球光伏电池的库存可能高达11GW,对光伏电池生产商的压力相当大.

基于硅原料价格高企,而下游需求不如之前预期,近阶段光伏电池生产商的股价纷纷大跌.自6月以来,尚德股价下跌逾六成,其竞争对手天合光能(TSL.N)和英利绿色能源(YGE.N)亦下跌六成多,就连全球光伏业的蓝筹股代表First Solor(FSLR.O)亦下跌近一半.最近里昂证券,Jefferies等投行亦纷纷将无锡尚德评级下调至"逊于大盘".

**视市场情况再定扩产计划**

面对整个行业的不景气,厂商大多只是将在建项目建设完成,而不再开建新项目.对于未来新厂何时建设的问题,施正荣对路透表示,"将视市场情况而定."

尚德四期工程2010年上半年开建,总投资2.97亿美元,产能为600MW(兆瓦).尚德成立後10年内,以平均每年43%的复合增长率在成长.去年底,尚德电力已具有年生产1.8GW的光伏电池和组件的能力.

今年第二季尚德出货量同比增长48%.稍早公司预计,第三季出货量将较第二季增长逾15%,全年出货量至少达到2.2GW,营收达到32-34亿美元.

公司一位高层还透露,目前尚德在内蒙鄂尔多斯的项目仍在进行中,但具体排产计划仍在商讨中.

此前有媒体报导,尚德有意在内蒙古鄂尔多斯建设一个垂直一体化的光伏项目,总投资600亿元人民币,分三期建成.建成後具备3万吨多晶硅,5GW硅片和5GW电池的生产能力.

中国已是全球最大的光伏电池生产国,包括晶澳(JASO.O)、无锡尚德、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等均跻身全球大厂之列.不过英利和天合光能均采用垂直一体化策略,业务涵盖硅片,电池及组件等.去年天合光能毛利高达31.5%;晶澳较为专注电池片的生产,预计今年底产能达3GW,而晶澳在上下游领域的投入则不多.

尚德电力在全球设有三大区域总部，分别位于中国无锡、瑞士沙夫豪森和美国旧金山，在中国拥有无锡、上海、洛阳、青海、镇江、扬州多个生产基地。(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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