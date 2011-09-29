美国认为伊朗海军威胁不足为惧

路透华盛顿9月28日电(记者 John O'Callaghan)---美国政府周三对伊朗所谓派遣战舰到美国海岸附近的威胁感到不屑，称伊朗海军不具备这个实力。

伊朗海军司令萨亚里（Rear Admiral Habibollah Sayyari）周二发表了上述想法，令外界吃惊不已。伊朗与美国及其他国家政府在核项目上存在争执。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社周二报导，萨亚里当日称：“就像一些傲慢的国家经常出现在我国海岸附近，我们也计划在美国边境水域驻扎。”

白宫发言人卡尼(Jay Carney)在回答记者相关提问时，用一句话反驳了这一想法。卡尼说：“我们并没有把这个声明当回事，声明所体现的根本不是伊朗海军能力所及。”

萨亚里没有提供伊朗海军何时进行部署，以及具体部署规模等详细情况。

就在萨亚里的声明发表几周前，土耳其曾表示将接纳北约远程警戒雷达系统，帮助探明来自欧洲以外导弹威胁的位置。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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