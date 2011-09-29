《阳歌专栏》窝窝团据传大幅裁员 中信证券IPO定价低

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**传窝窝团大裁员 团购业前景黯淡**

我通常不愿探讨传言，但昨晚新浪(SINA.O)微博上称窝窝团将大规模裁员，这则消息实在不容忽视，它反映了该公司以及整个团购行业面临的困境。新浪後来与微博作者取得联系，对方称其曾在窝窝团工作的部门大幅裁员。

我估计今天国内媒体会就此追踪报导，当然我们不能基于一个部门的裁员来推测整个公司。但我们至少可以这麽想，若一个部门大幅裁员，可能意味着公司正进行重大调整。

窝窝团此前曾打算赴美上市，後来因多家投行对其收购的一些资产的会计记录存在顾虑，拒绝接手其上市事宜，导致窝窝团7月放弃赴美上市。

另一团购网站--拉手网本月早些时候也苦苦寻找投行安排上市事宜，此前摩根士丹利(MS.N)和高盛(GS.N)出于类似顾虑，退出拉手网上市案。今年早些时候，中国团购业如火如荼之际，窝窝团和拉手网均曾筹资至少1亿美元，但後来行业竞争加剧，团购网站亏损严重。

如果窝窝团大幅裁员消息属实，则将是高朋网今年大规模裁员後，团购业最轰动事件。短期内投资者不太可能再向这些亏损公司投入更多资金，这意味着它们除非能有别的筹资渠道，否则就不得不保存现金，通过裁员和减少营销活动等途径削减支出。一旦出现这样的局面，势必波及百度(BIDU.O)和新浪等严重依赖广告收入的网络公司。

一句话：窝窝团裁员传言若属实，则是团购业陷入困境的最明确信号，意味着该行业将出现重大调整。

**大宗IPO提振中国股市或成泡影**

中国当局很快就发现：虽然能通过一些优质企业大规模招股为股市注入活力，但却不能保证有多少人愿意凑这场热闹。中信证券(600030.SS)在香港IPO，由于需求不旺而降低了筹资额。中信证券是外国投资者押注中国金融业的一个良机，原计划透过在港IPO筹资20亿美元，但最终以招股价指导区间低端定价，筹资额减为17亿美元。

这有点令人意外，因本周稍早报导称，中信证券H股获得了四倍认购。这麽看来，要麽是承销商为吸引投资热情而夸大其词，要麽就是投资者面对中国金融业的不确定性望而却步，更大的可能是二者兼而有之。

我猜测中信证券香港IPO可能是中国政府精心策划的，希望能藉此提振沪港股市，尤其是跌至逾一年低位的沪市。

其他宣布了大宗上市计划的还有三一重工(600031.SS)、中国水电和中国交通建设等。三一重工计划在香港上市融资33亿美元；中国水电是三峡大坝建设方，计划在沪市融资26亿美元；中国交通建设则计划在沪市融资31亿美元。

由于市场需求低迷，有些公司已经在考虑削减或取消上市计划，而此次中信证券的表现，肯定会令它们更加迟疑。不过，如果我手头有闲钱，我就会买这些即将上市的新股，因为肯定能够以较低的价格，买到这些中国顶级企业的股份。不过这样的局面，恐怕会令中国当局感到失望。

一句话：投资者不安情绪，不利于中国当局藉由大宗IPO提振股市的计划，不过对胆大的投资者来说，倒是不错的买入时机。（完）

编译：侯雪苹/黎黎 发稿：张家伟

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