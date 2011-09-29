29日盘後分析：A股短期走势不乐观

受到海外市场结束连涨之势的影响，今日A股市场全天继续震荡下探，沪综指再次刷新调整低点，市场弱势特征较为明显，目前距离十一长假仅有一个交易日，节前出现大幅波动的可能性不大。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到海外市场结束连涨之势的影响，今日A股市场全天继续震荡下探，沪综指再次刷新调整低点，市场弱势特征较为明显，目前距离十一长假仅有一个交易日，节前出现大幅波动的可能性不大。

早盘沪深两市股指低开後，即呈现低位震荡走势，在中小盘题材股杀跌的拖累下，沪综指创出本轮新低2358.57点，权重股虽然继续保持低迷，但是尤其其相对估值优势，跌幅较小，而中小盘个股跌幅较深，尾盘沪综指最终报收于2365.34点，下跌1.12%。

从盘面观察，个股呈现普跌态势，市场恐慌情绪有所显现，一是今日跌停个股家数明显增加，近40只非ST个股跌停，二是前期强势股纷纷出现补跌，说明虽然目前大盘下跌空间有限，但是个股的风险仍在加速释放中。

据统计，进入9月份以来，中小盘个股连续大幅杀跌，创业板指跌幅超过12%，中小板综合指数跌幅也在11%以上，中小盘个股的大幅杀跌严重影响市场的做多热情，在很大程度上限制了股指的反弹，同时也反映出当前市场严重缺乏信心支持。

从技术层面分析，今日A股市场重心明显下移，虽然持续大幅下跌空间不大，但是目前市场破位态势初露迹象，短线2319点面临严峻的考验。不过，经过连续的下跌後，短线积累了一定技术反弹动能，超跌反弹随时出现，但不可期望过高。

近期主要经济体各国政要频繁集会商讨救市新政，但是这并没有缓解全球经济继续恶化的压力，近两日欧美股市虽然结束了前期的暴跌出现反弹，但仍然呈现趋势性下跌状态，今日A股市场再度下挫，沪综指逼近前期低点2319点，市场再度面临考验。

目前不论是宏观层面还是上市公司基本面以及市场的资金面，我们看到的都是一些不太乐观的因素，权重股低迷、题材股加速风险释放，市场信心更显脆弱。

一方面，尽管近两日盘面不乏活跃热点，但基本上都是游资所为，缺乏可持续性，短线炒作的行为加重了市场的投机气氛，市场陷入题材缺失阶段，继续下探寻求支撑也在情理之中。

另一方面，IPO重压弱势市场。资金面紧张并没有减缓新股扩容的压力，相反，进入9月以来，超级大盘股的IPO不断涌现，加剧资金面紧张局面。

数据显示，自2009年7月恢复IPO以来，A股市场IPO节奏有增无减。2009年、2010年和2011年以来分别完成首发111家、347家和230家，对应首发募资分别高达2021.97亿元、4911.33亿元和2154.8亿元。

总的来说，经济增速下行的忧虑情绪日渐浓郁，通胀形势令紧缩政策难以松动， IPO令资金面压力骤增，国庆期间外围市场的不确定性也促使资金谨慎，在此背景下，在未来一段较长的时间内，A股市场缺乏系统性上涨机会，弱势盘整将成为主基调。（完）

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