美国卫生官员称李斯特菌疫情10月或加剧

路透芝加哥9月28日电（记者 Julie Steenhuysen）---美国卫生官员周三称，随着更多感染人群出现患病症状，此次李斯特菌疫情病例数量将在10月份进一步上升。

据美国疾病控制与预防中心(CDC)数据，截至目前，已有13人死亡，包括两名孕妇在内的72人感染，疫情遍布18个州。这是美国十年来遭遇的最致命的一次疫情。

李斯特菌不同于大肠杆菌和沙门氏菌这两种常见的食源性致病菌，在食下被污染的食物两个月後，李斯特菌依然可致病。这样的疫情尤其令人不安。

美国食品和药物管理局（FDA）专员Margaret Hamburg在电话简布会中表示：“10月份还会看到更多病例。”

美国疾控中心Barbara Mahon博士表示，该中心仅报告实验室确认的发病与死亡病例。

Mahon博士在简布会中说道：“我们预计，感染病例数量会上升，致死病例也会增加。”

卫生官员们已查出此次疫情源头为产自科罗拉多州延森农场(Jensen Farms)、出货日期在7月29至9月10日的哈密瓜。

加工肉类与奶酪中出现李斯特菌更为常见，尚不清楚这种病菌如何进入了水果之中。

如为大肠杆菌及沙门氏菌，进食受感染食物後，患者通常在一至三天后出现患病症状，但李斯特菌可在一至八周内均察觉不到症状。

康奈尔大学食品科学教授和李斯特菌专家Wiedmann说道：“因此，要查到疫情源头非常困难，尤其是不太显眼的话，大多数人不记得过去两个月中吃了什麽。”（完）

编译：张敏 发稿：张家伟

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