日本官方估计需清理放射性污物2,900万立方米

路透东京9月28日电(记者 Yoko Kubota)---日本环境省周二发布的报告称，日本或要从一块有东京大小的区域，移除并处理2,900万立方米受福岛核危机污染的土壤和杂物。

这是日本首次就福岛核危机善後事宜公布官方估计。在福岛核危机发生六个月後，去污处理工作的工作量现在才渐趋清晰。

报告称，需要降低辐射量的受污染区域可能超过2,400平方公里，覆盖福岛和附近四个县。东京都总面积也才有2,170平方公里。

日本共同社报导称，环境省已提出将4,500亿日圆列入本财年的第三次补充预算案中。日本政府将在10月份将该预算案提交国会。

日本政府迄今已筹集2,200亿日圆(29亿美元)用于去污处理工作，但一些专家表示，去污成本或达万亿日圆。

报告显示，如果移除受污染地区可能含铯元素的表层5厘米土壤，以及森林中的草和落叶，并清理掉排水沟中的污物和叶子，那麽放射性废物的总量将接近2,900万立方米。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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