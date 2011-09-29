通用电气将投资中国燃气能源技术

人民日报：对外储数字变化无须过于敏感 规模够用更值得关注
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
路透北京9月29日电---随着中国提出"十二五"将继续积极发展清洁能源,美国通用电气(GE)(GE.N)周四宣布,将与PE/VC投资夥伴共同出资1亿美元,在中国投资燃气能源技术创新项目,并进一步开发及推动其商业化应用进程.
通用电气提供的新闻稿称,具体投资对象包括天然气、生物质气、煤层气、页岩气、工业生产流程中产生的具备循环利用价值的工业废气等各种燃气.
同时,参与投资的七位私募股权及创投机构包括,中信资本、红杉资本、北极光创投、中国通用咨询投资、麦顿投资、上海科技投资及贝雅亚洲顾问公司.
"我们希望找到真正有创意的能源技术创新并推动其商业化应用进程",通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)表示,中国每年能源需求增长达20%-30%,发展很快,因而是通用能源战略非常重要的合作夥伴.
他并指出,中国正处在技术革命的时代,目标是改善环境和能源安全,并实现能源的多样化,若能把创新愿望与一些明确的(节能减排)目标结合起来,那麽将形成非常有力的公共政策,并带来很多技术创新.
为在快速增长的中国清洁能源市场中分一杯羹,美国清洁技术私募股权基金Hudson Clean Energy Partners月初已宣布,计划筹集首支清洁能源人民币基金.
中国"十二五"(2011-2015)规划提出,2015年前,天然气在一次能源消费中的比重将由目前的4%翻一番至8%.同时,到2020年,单位GDP二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
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