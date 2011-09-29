美国卫生官员称李斯特菌疫情10月或加剧

美国卫生官员周三称，随着更多感染人群出现患病症状，此次李斯特菌疫情病例数量将在10月份进一步上升。据美国疾病控制与预防中心(CDC)数据，截至目前，已有13人死亡，包括两名孕妇在内的72人感染，疫情遍布18个州。这是美国十年来遭遇的最致命的一次疫情。路透