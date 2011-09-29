中国今年CPI料同比升5.2%--巴克莱

投资银行巴克莱周四发布报告预计,今年下半年中国居民消费价格指数同比涨幅将缓慢下滑,全年料在5.2%的水平,且中国的监管者或在今年12月初的中央经济工作会议,或者是明年3月的全国人民代表大会时,对于经济风险给出清楚的判断,在此之前或不再祭出更多利率和存款准备金率变动的政策.路透