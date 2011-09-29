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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 29日 星期四 17:56 BJT

10人波尔图1-3负赛

周三在欧冠联赛G组中，俄超劲旅圣彼得堡泽尼特队迎战葡超豪门波尔图。赛中泽尼特队的施罗科夫梅开二度，帮助球队3-1胜10人波尔图。波尔图後卫富西莱中场休息前被出示第二张黄牌而罚下场，导致球队下半场一直10人应战。路透

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