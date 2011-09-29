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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 29日 星期四 17:56 BJT

AC米兰2-0普尔岑

周三在欧冠联赛H组一场比赛中，伊布拉希莫维奇表现出彩，一脚大力点球，打破赛场僵局，帮助AC米兰最终2-0胜普尔岑。双方上半场互交白卷，第53分钟，伊布挑球被对方球员手臂挡下，米兰获一粒点球机会，伊布操刀主罚命中，之後伊布助攻再造机会，卡萨诺一球命中，米兰2-0胜赛。路透

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