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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 29日 星期四 17:55 BJT

切尔西1-1平瓦伦西亚

周三在欧冠联赛E组切尔西客场战瓦伦西亚一役中，替补卡劳成切尔西罪人。赛中双方上半场均无建树，下半场兰帕德在比赛第56分钟的一记进球，让切尔西获得了1-0的领先优势，但第87分钟卡劳禁区内手球，裁判判罚点球，瓦伦西亚的索尔达多低射入网，双方最终1-1平。路透

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